經濟

無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%

【明報專訊】自2014年及2018年分別收購千色店及UNY，目前主力經營零售業務的恒基發展（0097），公布6月底止上半年度業績，期內因為未有如去年同期獲業主提供租金寬免及政府的2100萬元「保就業」工資補貼，純利只有3000萬元，按年減少37.5%。每股中期息1仙，與去年持平。千色Citistore及UNY將於下半年分別開設5間「C生活」實用家品專賣店及一間超級市場，兩者亦部署推新全新網店。

期內，恒發旗下共經營5間千色Citistore、2間「C生活」、APITA及UNY百貨店各1間，另加1間UNY超市。旗下大角咀的千色Citisore已經結業，另將4間千色Citisore內原有之「選之樂」家品部改名「C生活」。另2間「C生活」於今年4月及6月開業。

下半年擬開5間「C生活」店

千色Citistore期內稅後盈利按年跌3%至3300萬元。UNY系列的百貨及超市則由盈轉虧，虧損500萬元。連同利息及股息收入等，中期盈利3000萬元。集團繼續沒有使用銀行借貸，現金及銀行結餘淨額微降至3.66億元。

恒基發展主席李家誠表示，已有2間「C生活」新店於7月份在屯門及長沙灣開業，下半年共開設5間「C生活」店，另會在將軍澳新都城二期開設UNY超市。千色Citistore及UNY將推出全新網店，全新之中央分發中心預計明年第一季啟用，將整合千色Citistore及UNY之倉儲及物流工序，令物流成本降低。

相關字詞﹕李家誠 千色Citistore 恒基發展

上 / 下一篇新聞

恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
施穎茵調任恒生「一姐」 林慧虹署任匯豐港區CEO
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
越地105億洽購灣仔恒大中心近尾聲
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
任志剛倡允人民幣買賣主要港股
國泰君安職員作供：意外基石可上市
國泰君安職員作供：意外基石可上市
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
京東次季盈利跌22%勝預期 徐雷：監管料影響廣告收入 長期仍利好
余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨
余卓兒再增持 麗展或掀收購戰 供股消息公布後余斥1200萬掃貨
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
萬洲回應「廢太子」指控：無將資金轉境外
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
先瑞達暗盤急挫 頂頭槌料蝕近5.5萬
港通中期純利升1.42倍
港通中期純利升1.42倍
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
PayPal虛幣服務擴至英國 比特幣3個月首升穿5萬美元
美元回落 油價急彈半成
美元回落 油價急彈半成
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
威尼斯明年起收入城費 每名遊客最多10歐元
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
陳茂峰：上市公司多地上市可減被收購風險
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉思明：特步業績勝預期 倘破50天線展升浪
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
劉宇亮：「第三次分配」利消費板塊
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
薛偉傑：內地電競似降溫 真實需求不如想像
技術取勝：六福集團20元料有承接
技術取勝：六福集團20元料有承接
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
何民傑：消費券實是公共財政「七傷拳」
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
劉思明：電力股強勢堅挺 京能望追落後
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
周顯：阿富汗經濟可轉型嗎？
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
湯文亮：美國承認塔利班即係認輸
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
澐瀚首宗二手勁蝕逾五成 實蝕逾2400萬 內地客3年額印鬆綁後3400萬沽
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
商場開幕一年 康城二手交投升逾九成
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
中環街市首階段開幕 疫下八成舖租出
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
長實安達臣道首置盤批則包括4幢洋房
市建局庇利街項目收6標書
市建局庇利街項目收6標書
揚海首批料推120伙 最快今日開價
揚海首批料推120伙 最快今日開價
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
揚海戶型豐富 享深灣遊艇會海景
海洋公園9月重開展新顏
海洋公園9月重開展新顏
長實港島南岸3期最快年底登場
長實港島南岸3期最快年底登場