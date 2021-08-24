無「保就業」補貼 恒發半年少賺38%

期內，恒發旗下共經營5間千色Citistore、2間「C生活」、APITA及UNY百貨店各1間，另加1間UNY超市。旗下大角咀的千色Citisore已經結業，另將4間千色Citisore內原有之「選之樂」家品部改名「C生活」。另2間「C生活」於今年4月及6月開業。

下半年擬開5間「C生活」店

千色Citistore期內稅後盈利按年跌3%至3300萬元。UNY系列的百貨及超市則由盈轉虧，虧損500萬元。連同利息及股息收入等，中期盈利3000萬元。集團繼續沒有使用銀行借貸，現金及銀行結餘淨額微降至3.66億元。

恒基發展主席李家誠表示，已有2間「C生活」新店於7月份在屯門及長沙灣開業，下半年共開設5間「C生活」店，另會在將軍澳新都城二期開設UNY超市。千色Citistore及UNY將推出全新網店，全新之中央分發中心預計明年第一季啟用，將整合千色Citistore及UNY之倉儲及物流工序，令物流成本降低。