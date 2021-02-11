恒地3年遭政府累收200萬呎農地 上半年呎價僅800元 料仍獲利不少

明報記者 陳偉燊

按地政總署今年4月的《新訂收回土地特惠補償率》，每平方呎基本定率1090元。除新市鎮發展區及受全港主要工程影響之新界地區，可按前述定率120%獲補償外，其餘類別被收回的新界農地，只按基本定率30%至75%獲補償，作價每平方呎327至817.5元。

恒地除在2019年披露被收回粉嶺北及古洞北新發展區農地，每平方呎收回價約1389.7元，惟時隔一年，在2020年度被收購、同屬新發展區的洪水橋及古洞南約63萬呎農地，呎價僅669.8元，不足此前呎價的一半。至於今年上半年被收回的錦田農地，呎價則約800元（見表1）。

同屬新發展區 呎價1年低五成

大和資本市場（香港）中國及香港地產主管簡國裕表示，相比恒地早年收購農地呎價低廉，即使近期被政府以較低價格收回，不排除仍有倍計賺幅。星展香港房地產業分析師丘卓文則稱，政府向來有既定機制收回農地，難言作價高低。

有外資證券行地產股分析員則稱：「公司方面不覺政府（收地）方面有大動作，反而更多聚焦於土地共享，並已有進展」，他估計，恒地透過土地共享計劃應佔三成可發展的私人住宅可達3600個單位。相比市區重建項目毛利率介乎30%至40%，而且發展需時約10年，在毛利率及內部回報率有限下，將土地成本較低的農地用於土地共享計劃，反而更具賣點。

上半年在港合約銷售逾78億元

至於恒地昨日交出的上半年業績，受惠因美麗華（0071）轉為附屬公司入帳，期內錄18.89億元估值收益。基礎盈利按年增逾五成至78.06億元。每股派中期息0.5元，與去年持平（見表2）。集團上半年在港錄得合約銷售78.65億元，按年增1.78倍；惟因期內入帳物業銷售不多，在港物業發展應佔稅前利潤約12.02億元，按年跌52%。

邱卓文表示，恒地中期業績表現和預期差不多。他認為，恒地下半年度會受惠於有較多售樓收益入帳。外資地產股分析員則稱，期內恒地基於疫情關係，沒有確定股息及紅股政策指引，亦沒有如過往披露出售資產計劃，業績大抵符合預期，焦點還是放在土地共享計劃可創造的收益之上。