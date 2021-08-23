短期儲蓄保險 穩賺逾3厘息

撰文 李凱茵

綜觀現時市面上的保證回報短期儲蓄保險，美元保單可提供的終期回報，大概相等於年息2厘至3厘以上。以美元保單計，目前以blue的WeSave高息儲蓄保E1的回報最高，1萬美元保費的保單，5年期滿後保證可取回1.188萬美元，淨獲利1880美元，回報率相等於每年3.5厘。其他保險公司，例如立橋人壽、富邦、太平等的儲蓄計劃，美元保單都提供相等於年息3厘或以上的保證回報。

此外，很多公司都會提供港元及人民幣保單選擇。以回報計算，人民幣保單最高。例如立橋人壽的計劃，人民幣保單的回報相等於年息3.65厘，高於美元的3.33厘及3.09厘；中銀的儲蓄計劃，人民幣保單可達3.25厘（連同首年保費折扣率5.5%）。

保單貨幣繳費方式影響回報

除了保單貨幣會影響回報，繳付保費的方式都有影響。總體來說，這類保單的年期短，保費繳付期也相應地縮短。投保人可以一次過整繳全部保費，或分期2至3年繳付，部分保險公司更接受客人按月繳費。基於投資期、保險公司對資金的運用，以致處理費用工作的行政費等，不同的繳費方法都會頗大幅度地影響回報。以回報由高至低排序，依次是整付、按年及按月。以滙豐的三年期計劃為例，這三種付款方式的回報分別是2.5厘、2.21厘及1.78厘，分別十分大。

這類保單以提供保證回報為主要目標，不過始終屬於保單的一類，所以都會為受保人提供一定的身故保障，但保障額相對其他類型的計劃並不會太高，大概是稍高於投保人付出的保費，或保單當時的應得價值。今次列出作比較的保單中，身故賠償金額多數為已繳總保費101%，或相等於保單當時的保證現金價值，以較高者為準。眾多保單中，以萬通的保單提供的身故賠償較高，達已繳總保費的105%或保證現金價值。此外，萬通計劃的受保人若在保單期滿之前不幸離世，指定受益人可選擇讓保單繼續生效，直至保單到期才收取原定的期滿金額作為身故賠償。

毋須驗身 惟投保年齡設限

由於投保目的為保證回報，所以這類保單大多數不會要求受保人提供健康證明，甚至驗身。不過保單都有為受保人設年齡上限，恒生及太平的最低年齡上限分別僅為64及65歲；匯豐及富邦的較高達到75歲，有意投保的老友記必須留意。

雖說這類保單為投保人提供到期保證回報，不過都會有一定風險，其中一項為退保風險或流動資金風險。由於這類保單都需要一定時間創造收益，若果投保人在保單到期前需要提早退保取回資金，不但得不到原本計劃中的到期保證回報，更有可能出現虧損，退保時間愈早，虧損愈多。所以，決定投保之前，必須先了解自己的資金是否充裕以應付不時之需，以免迫不得已提早退保而導致損失。

另一項風險則是匯率風險。保單會把資金鎖定3年至5年，更長的甚至達到8年。目前世界局勢千變萬化，各種貨幣的匯率都有可能隨時出現大波動。所以，如果投保的是美元或人民幣保單，到期保證回報以投保貨幣計算，到時匯率若是升，那就賺息又賺價，但如果是跌，就有可能賺息蝕價。

這類保證回報儲蓄計劃多數為限額發售，隨時額滿下架，例如匯豐的計劃原本除了英鎊之外還有人民幣可以選擇，但人民幣保單早前因為額滿已經停止發售。所以，有意投保人士行動要快。

[退休綢繆]