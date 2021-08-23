經濟
退休綢繆

財富管理

短期儲蓄保險 穩賺逾3厘息

【明報專訊】以儲蓄為主要目標的短期目標儲蓄保險計劃，為投保人在特定期間（一般為3至5年）鎖定保證回報，提供相等於年息高達、甚至高於3厘的保證回報，可以在目前這個投資前景不穩的低息環境之中，為退休計劃提供多一項低風險選擇。不過，基於資金需要鎖定一段時間，投保人有或需面對流動資金風險及匯率風險等。

撰文 李凱茵

綜觀現時市面上的保證回報短期儲蓄保險，美元保單可提供的終期回報，大概相等於年息2厘至3厘以上。以美元保單計，目前以blue的WeSave高息儲蓄保E1的回報最高，1萬美元保費的保單，5年期滿後保證可取回1.188萬美元，淨獲利1880美元，回報率相等於每年3.5厘。其他保險公司，例如立橋人壽、富邦、太平等的儲蓄計劃，美元保單都提供相等於年息3厘或以上的保證回報。

此外，很多公司都會提供港元及人民幣保單選擇。以回報計算，人民幣保單最高。例如立橋人壽的計劃，人民幣保單的回報相等於年息3.65厘，高於美元的3.33厘及3.09厘；中銀的儲蓄計劃，人民幣保單可達3.25厘（連同首年保費折扣率5.5%）。

保單貨幣繳費方式影響回報

除了保單貨幣會影響回報，繳付保費的方式都有影響。總體來說，這類保單的年期短，保費繳付期也相應地縮短。投保人可以一次過整繳全部保費，或分期2至3年繳付，部分保險公司更接受客人按月繳費。基於投資期、保險公司對資金的運用，以致處理費用工作的行政費等，不同的繳費方法都會頗大幅度地影響回報。以回報由高至低排序，依次是整付、按年及按月。以滙豐的三年期計劃為例，這三種付款方式的回報分別是2.5厘、2.21厘及1.78厘，分別十分大。

這類保單以提供保證回報為主要目標，不過始終屬於保單的一類，所以都會為受保人提供一定的身故保障，但保障額相對其他類型的計劃並不會太高，大概是稍高於投保人付出的保費，或保單當時的應得價值。今次列出作比較的保單中，身故賠償金額多數為已繳總保費101%，或相等於保單當時的保證現金價值，以較高者為準。眾多保單中，以萬通的保單提供的身故賠償較高，達已繳總保費的105%或保證現金價值。此外，萬通計劃的受保人若在保單期滿之前不幸離世，指定受益人可選擇讓保單繼續生效，直至保單到期才收取原定的期滿金額作為身故賠償。

毋須驗身 惟投保年齡設限

由於投保目的為保證回報，所以這類保單大多數不會要求受保人提供健康證明，甚至驗身。不過保單都有為受保人設年齡上限，恒生及太平的最低年齡上限分別僅為64及65歲；匯豐及富邦的較高達到75歲，有意投保的老友記必須留意。

雖說這類保單為投保人提供到期保證回報，不過都會有一定風險，其中一項為退保風險或流動資金風險。由於這類保單都需要一定時間創造收益，若果投保人在保單到期前需要提早退保取回資金，不但得不到原本計劃中的到期保證回報，更有可能出現虧損，退保時間愈早，虧損愈多。所以，決定投保之前，必須先了解自己的資金是否充裕以應付不時之需，以免迫不得已提早退保而導致損失。

另一項風險則是匯率風險。保單會把資金鎖定3年至5年，更長的甚至達到8年。目前世界局勢千變萬化，各種貨幣的匯率都有可能隨時出現大波動。所以，如果投保的是美元或人民幣保單，到期保證回報以投保貨幣計算，到時匯率若是升，那就賺息又賺價，但如果是跌，就有可能賺息蝕價。

這類保證回報儲蓄計劃多數為限額發售，隨時額滿下架，例如匯豐的計劃原本除了英鎊之外還有人民幣可以選擇，但人民幣保單早前因為額滿已經停止發售。所以，有意投保人士行動要快。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

六大科企一年共捐逾2000億 新政下市值仍蒸發4萬億 學者︰交保護費後仍要監管
六大科企一年共捐逾2000億 新政下市值仍蒸發4萬億 學者︰交保護費後仍要監管
投資者博反彈 恒指騰訊好倉吸逾6億
投資者博反彈 恒指騰訊好倉吸逾6億
律師被查 比亞迪半導體上市審核喊停
律師被查 比亞迪半導體上市審核喊停
HOME+獲嘉里物流入股
HOME+獲嘉里物流入股
耶倫挺鮑威爾連任聯儲局主席 拜登傳下月拍板
耶倫挺鮑威爾連任聯儲局主席 拜登傳下月拍板
余偉文︰國安法有效穩港 增國際投資者信心
余偉文︰國安法有效穩港 增國際投資者信心
正榮地產半年核心純利15.4億人幣 按年增17%
正榮地產半年核心純利15.4億人幣 按年增17%
瑞銀廖啟華：內地電力市場變革 投資機會多
瑞銀廖啟華：內地電力市場變革 投資機會多
中央促進共同富裕 科網龍頭股續跌
中央促進共同富裕 科網龍頭股續跌
瑞銀Gastreich：中國氫能2060年料佔兩成
瑞銀Gastreich：中國氫能2060年料佔兩成
油氣氫綜合服務站竣工 中集安瑞科股價倍翻
油氣氫綜合服務站竣工 中集安瑞科股價倍翻
美因內地基因檢測龍頭
美因內地基因檢測龍頭
百佳伙建華拓聯乘品牌超市 主打新鮮食材 擬斥億元續增分店
百佳伙建華拓聯乘品牌超市 主打新鮮食材 擬斥億元續增分店
建華豬肉零售起家 現成「街市霸主」
建華豬肉零售起家 現成「街市霸主」
復星旅文：或受惠雙減政策 數字教學料成未來主流
復星旅文：或受惠雙減政策 數字教學料成未來主流
水貨情報創需求 集運公司年收近2億
水貨情報創需求 集運公司年收近2億
將伙韓泰大家族年底設合資公司
將伙韓泰大家族年底設合資公司
張兆聰：大市博反彈 小注買金蝶
張兆聰：大市博反彈 小注買金蝶
鄺翠玲：換樓投資雙線並行處理
鄺翠玲：換樓投資雙線並行處理
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：李寧染藍 留意購證11302
金子：李寧染藍 留意購證11302
張兆聰：反制裁法叫停 港資股風險減
張兆聰：反制裁法叫停 港資股風險減
潘啓才：撈底不是貪平撈嘢
潘啓才：撈底不是貪平撈嘢
《幫你格價》：零存整付銀行鬥筍息 助「新鮮人」培養儲蓄習慣
《幫你格價》：零存整付銀行鬥筍息 助「新鮮人」培養儲蓄習慣
沈永年：做生意建人脈比賺錢重要
沈永年：做生意建人脈比賺錢重要
趙海珠：聯儲局提早行動影響有限
趙海珠：聯儲局提早行動影響有限
陳大為：長債息預期通脹齊跌 意味什麼？
陳大為：長債息預期通脹齊跌 意味什麼？
陸振球：稀土具價值 REMX可留意
陸振球：稀土具價值 REMX可留意
陸振球：睹阿富汗亂 珍惜港穩定
陸振球：睹阿富汗亂 珍惜港穩定
林少陽：騰訊勝在最能配合國策
林少陽：騰訊勝在最能配合國策
技術取勝：龍源上升通道底部有支持
技術取勝：龍源上升通道底部有支持
謝偉銓：租管立法須平衡租戶與業主利益
謝偉銓：租管立法須平衡租戶與業主利益
李聲揚：港股大跌點算好
李聲揚：港股大跌點算好
蔡金強：阿富汗的悲劇
蔡金強：阿富汗的悲劇
徐家健：禁另類煙法案拉鋸 學術界取態清晰
徐家健：禁另類煙法案拉鋸 學術界取態清晰
艾雲豪：貝索斯：直覺無罪，直覺飛天？
艾雲豪：貝索斯：直覺無罪，直覺飛天？
蘇沛豐：吉利新能源汽車概念增強
蘇沛豐：吉利新能源汽車概念增強
李順威：儲局內部聲音：縮表加息要分開
李順威：儲局內部聲音：縮表加息要分開
劉思明：龍源博完成調整回升
劉思明：龍源博完成調整回升
何啟聰：科技股弱勢未改 看淡阿里沽22620
何啟聰：科技股弱勢未改 看淡阿里沽22620
瑞銀亞洲：股價新低博反彈 美團認購21452
瑞銀亞洲：股價新低博反彈 美團認購21452
摩根大通亞洲：輪場資金部署好倉 看好騰訊購17629
摩根大通亞洲：輪場資金部署好倉 看好騰訊購17629
周顯：中國因備戰採經濟收縮政策
周顯：中國因備戰採經濟收縮政策
張佩儀：善用強積金受託人服務
張佩儀：善用強積金受託人服務
王弼：社會大改造 利晶片環保股
王弼：社會大改造 利晶片環保股
曾淵滄：港樓價新高 地產股變避險股
曾淵滄：港樓價新高 地產股變避險股
湯文亮：台灣人應該主動參軍
湯文亮：台灣人應該主動參軍
陳永傑：金樓皆實物 同人不同命
陳永傑：金樓皆實物 同人不同命
廖偉強：新香港人實力非凡
廖偉強：新香港人實力非凡
布少明：樓巿形成向上循環
布少明：樓巿形成向上循環
馬泰陽：全球量寬 磚頭看俏
馬泰陽：全球量寬 磚頭看俏
本月新盤成交790宗 Wetland佔四成 新地折實1.53萬加推160伙 擬周末次輪賣
本月新盤成交790宗 Wetland佔四成 新地折實1.53萬加推160伙 擬周末次輪賣
三市區新盤涉1424伙伺機出擊
三市區新盤涉1424伙伺機出擊
康城本月27宗二手成交 按年增17%
康城本月27宗二手成交 按年增17%
OASIS KAI TAK兩房呎租撲40元
OASIS KAI TAK兩房呎租撲40元
立橋人壽13.8萬租亞皆老街單邊舖
立橋人壽13.8萬租亞皆老街單邊舖
畢架‧金峰擁畢架山獅子山雙景
畢架‧金峰擁畢架山獅子山雙景
星河明居均呎破1.9萬後交投回軟
星河明居均呎破1.9萬後交投回軟