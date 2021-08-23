星河明居均呎破1.9萬後交投回軟

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席高級營業經理黃家樂表示，星河明居近期一宗成交位於C座高層3室，單位實用517方呎，3房間隔，以1000萬元易手，實呎19342元，低於市價水平。原業主2009年358萬元購入，持貨12年，帳面獲利642萬元或近1.8倍。屋苑踏入第三季後，季內至今僅錄5宗成交，只有6月份約一半的交投量。黃氏表示，以2月份成交的屋苑C座中層3室為例，單位實用面積、間隔及座向均與上述成交單位相若，當時僅以800萬元易手，數月之間做價已升25%，預料市場仍需時間適應樓市凌厲升勢，短期內交投量相信難以回升。

MALIBU一房815萬沽 貴絕康城同類

事實上，不少屋苑仍頻錄新高成交。中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城MALIBU第3A座中層D室，實用370方呎，1房間隔，望海景，以815萬元易手，實呎22027元，成交價及呎價不但創屋苑新高，亦同創康城區1房戶新高紀錄。原業主2018年以約595.6萬元購入，帳面獲利約219.4萬元或約37%。

中原副區域營業經理李志豪表示，灣仔慧賢軒高層A室，實用385方呎，2房間隔，以900萬元易手，實用呎價23377元，為屋苑首次有單位成交價達900萬元大關，亦創屋苑2房呎價新高。 原業主2018年8月以795萬元買入單位，剛滿3年額印期，帳面獲利105萬元，升值13%。

柏傲灣4房實呎23126元破頂

中原高級分行經理胡國源表示，荃灣柏傲灣2A座高層A室，實用1254方呎，4房套房連工人房間隔，享開揚海景，以2900萬元成交，實呎23126元，創屋苑二手呎價新高。原業主2017年以2251萬元一手買入，持貨4年，帳面獲利649萬元或29%。

魏駿傑1850萬沽西貢村屋

另外，市場亦錄名人微利沽貨個案。土地註冊處顯示，西貢北港一幢村屋，總實用面積約2100方呎，月初以1850萬元售出，實呎約8810元。單位由藝人魏駿傑及其前妻張利華於2015年以1715.7萬元聯名購入，據悉為自住之用，持貨6年，帳面獲利約134.3萬元或不足8%。

[二手放大鏡]