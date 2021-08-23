畢架‧金峰擁畢架山獅子山雙景

明報記者 郭雯慧

攝影 劉焌陶

畢架‧金峰位於大埔公路沙田嶺段8388號，總共提供66伙，全為逾1000方呎單位，當中包括62個分層單位，戶型主打3房間隔，其中3房套連工作間佔36伙，佔整體單位逾50%；3房雙套佔18伙，特色戶佔8伙。畢架‧金峰同時設有4幢洋房，相信可吸納不少換樓客和家庭客，預計將以招標形式發售。

提供62伙分層單位 4幢洋房

發展商早前開放1座8樓A室現樓示範單位，實用面積1334方呎，屬3房雙套連工作間間隔，設計師以時尚簡潔的白色作主色調，配搭線條流暢的家具、燈飾及擺設，為單位注入時尚氣息。客飯廳以長形開則，間隔分明，飯廳放有6人長形雲石餐桌，牆身配有兩組金色圓形掛飾，帶出雅致品味。值得一提的是，大廳外連露台，正向獅子山景觀，住戶打開全景玻璃摺門，彷彿把外面翠綠山巒景色連接到屋內，為單位賣點之一。

睡房方面，設計沿用簡潔時尚風格，其中主人房空間闊落，放置大牀後仍可三邊落牀，近乎落地的大窗設於睡牀旁，住戶躺臥在牀上可眺望遠處山景，有被群山圍繞之感。房間近門口位置擺放梳妝枱及兩組衣櫃，旁邊為主人套廁，套廁設淋浴間及浴缸，照顧住客需要。

至於客房，窗戶接近落地設計，同樣可望獅子山。房間則以淺灰色及藍色作配搭，設計師善用門後凹位放置收納空間，用盡每一吋空間。另一套房設有曲尺形大窗戶，套房浴室正向獅子山，住戶可一邊浸浴、一邊遠望翠綠山景，放鬆心情。

駕車往大圍 車程約10分鐘

廚房方面，備餐空間及廚櫃呈U形，並有多個收納空間，適合家庭客需要。發展商選用瑞士品牌「V-ZUG」一系列煮食設備，其中雪櫃及2合1洗衣乾衣機等屬嵌入式設計，既美觀又慳位。工作間另設於廚房內，呈長形設計，內配有明廁。

雖然屋苑所處路段交通配套不足，亦欠缺大型購物消閒配套設施，最近要到大圍或顯徑添置日用品，不過住戶駕車出入，車程只需10分鐘，仍算方便。值得一提，屋苑提供了充足的車位，共68個，與單位比例超過1比1。此外，項目位於公路旁，部分單位更靠近油站，有可能受噪音及路邊沙塵影響，有意入市的買家要多加留意。

■有片睇

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