立橋人壽13.8萬租亞皆老街單邊舖

面積475方呎 首3年呎租291元

上述商舖位於旺角亞皆老街64至70號偉基樓地下B1舖，鄰近旺角洗衣街前水務署大樓原址及先達廣場，屬大單邊舖位；上述商舖面積約475方呎，上月獲立橋人壽承租6年、至2027年7月，首3年月租約13.8萬元、呎租約291元，第4至6年月租增加10%至15.18萬元、呎租約320元，即立橋人壽租期內的租金總支出預計逾千萬元。

翻查資料，該舖曾租予手表零售連鎖店時間廊，早前已丟吉，立橋人壽租用後，隨即裝修，預計短期內開業。土地註冊處資料顯示，商舖業主在1991年8月以1390萬元購入，現可享租金回報約12厘。

西環地舖2900萬沽 料低市價15%

另西環石塘嘴皇后大道西一間地舖，新近以2900萬元易手，比市價低約15%。市場消息指，上述皇后大道西522至530號再發大廈地下1號舖，毗鄰山道，建築面積約700方呎，呎價4.14萬元，現租客為燕窩店，月租約5.2萬元，租期至2021年9月30日，買家享租金回報約2.15厘；據悉原業主早於1981年以90萬元買入，持貨40年，帳面獲利2810萬元，期內升值31倍。

盛匯商舖基金創辦人李根興指出，該舖位屬皇后大道西旺舖，料成交價比市價平15%。

另美聯工商舖綜合土地註冊處資料顯示，本港7月商舖買賣註冊錄160宗（具體反映6月市况），雖然按月跌15.3%，但按年升92.8%，註冊金額約38.11億元，按年升1.12倍。美聯預料，零售及飲食業就業情况轉好，加上電子消費券帶旺消費，舖市可繼續回暖。若按銀碼劃分，500萬元或以下、及500萬以上至1000萬元商舖，7月分別錄54宗及21宗買賣註冊，按月減32.5%及8.7%；價值1000萬以上至2000萬元、及5000萬以上至1億元商舖，分別錄30及7宗買賣註冊，按月跌28.6%及12.5%。