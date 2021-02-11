OASIS KAI TAK兩房呎租撲40元

沈續指，業主於2018年6月以約1179.2萬元一手購入單位，現享租金回報率接近2厘。

朗城滙錄兩房租務 呎租見34元

與此同時，元朗半新盤朗城滙租務市況亦不俗。中原副區域營業經理王勤學表示，朗城滙新錄2座中層F室租務成交，實用面積532方呎兩房間隔，業主月租叫價1.8萬元，放盤約兩星期，減價1000元或5.6%後，以1.7萬元租出，實呎租金約32元。

上述單位新租客為一對夫婦，由於鍾情屋苑毗鄰西鐵站及樓齡較新，即拍板承租；業主於2019年以856萬元一手買入單位，現享租金回報率約2.4厘。

此外，朗城滙同座、高層同室單位，實用面積同樣為532方呎，新近亦以1.8萬元租出，實呎租金約34元；業主今年初以991萬元一手買入單位，現享約2.2厘租金回報。