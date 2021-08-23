康城本月27宗二手成交 按年增17%

中原高級分區營業董事伍錦基指出，「The LOHAS康城」商場開幕一周年之際，日出康城8月至今暫錄27宗二手成交，比去年同期錄約23宗增加17%，當中更有部分買家是由港島遷入該區。

康城商場開幕一年 大橋效應帶旺交投

伍錦基表示，日出康城目前較受歡迎屋苑，包括有晉海、領都，本月分別錄8宗及7宗成交；當中晉海1房細單位，總樓價較細、買家較易上車。至於領都，新成交單位為2座低層右翼D室，實用975方呎4房連套房間隔，以1128萬元易手、實呎11,569元；原業主2009年以516萬元一手購入，帳面賺612萬元，升值1.2倍。

天晉兩房1138萬沽呎價2.11萬 齊創新高

此外，將軍澳天晉錄新高價成交；香港置業分區董事劉勤浩表示，天晉3座中層E室，實用538方呎2房戶，以1138萬元沽出，實呎21,152元，成交價和呎價均創屋苑兩房戶新高；原業主於2011年以455萬元購入，帳面賺683萬元或1.5倍。

離島屋苑亦追落後，東涌昇薈新錄破頂價成交；利嘉閣地產關騰達稱，昇薈5座低層F室，實用591方呎、屬1房連儲物房，原業主以830萬元放盤，減價15萬元或約2%後，以815萬元沽，成交價創屋苑同類新高、實呎13,790元；原業主2013年以467.9萬元一手購入，帳面賺347.1萬元或74%。

天水圍Wetland Seasons Bay上周六首輪開售前，大收逾1萬票，個別未能中籤準買家，轉投同區嘉湖山莊。祥益地產林家倫表示，景湖居10座低層G室，實用547方呎3房戶，7月初開價650萬元，累減32萬元或5%後，獲新盤回流客以618萬元購，實呎11,298元。

昇薈「大1房」破頂價815萬易手

港島方面，鰂魚涌康怡花園C座低層15室，實用526方呎兩房戶，以898萬元易手、實呎17,072元；原業主2010年以361.8萬元購入，帳面獲利536.2萬元或1.5倍。

另中原統計，十大屋苑過去2日錄18宗成交，按周增1.6倍，十大屋苑全部有成交。美聯則指，十大屋苑過去2日錄19宗成交，按周增58%。