三市區新盤涉1424伙伺機出擊

今年5月開售的港島南岸1期晉環賣個滿堂紅，而且價量兼備，令港島南岸其他期數的全新住宅，頓成市場焦點，市場估計揚海短期將開價。

揚海今向傳媒開放示範單位

揚海由兩座組成，各細分為A、B兩翼，單位總數600伙。嘉里香港區總經理湯耀宗指出，揚海提供戶型由1房至4房，其中1房面積最細為2A座5樓E室，實用320方呎，採開放式廚房設計；兩房實用436至638方呎；3房戶實用749至955方呎；4房戶實用1299至1420方呎。

揚海主打2房和3房戶，兩款單位共佔469伙，相當於項目單位總數的78%；另1B座32樓A室，實用1901方呎，4房間隔連313方呎平台及1842方呎天台，為面積最大特色戶。

港島東區THE HOLBORN 蓄勢待發

至於恒地兩個市區新盤，分別位處港島東、及東九啟德；當中提供420伙、屬舊契項目的筲箕灣道1號THE HOLBORN，賣點是毗鄰太古城及鰂魚涌商務區。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，項目提供的單位涵蓋開放式至3房，其中開放式佔142伙、1房242伙，2房24伙、另有特色戶12伙。韓續稱，THE HOLBORN的示範單位及售樓處將近完工，樓書籌備工作亦已接近尾聲，稍後將上載樓書。

THE HENLEY III 最大賣點為鄰近啟德站

另恒地同系啟德THE HENLEY I，5月推出並錄理想銷情後 ，第3期部署登場；恒地物業營業（一）部總經理林達民指出，THE HENLEY III 早前已獲批預售樓花，今期由1座組成，但會細分為3A及3B座，提供404伙，户型涵蓋開放式至3房連套房間隔，單位實用面積約229至778方呎，當中主打開放式及1房間隔，料佔項目約60%。

THE HENLEY III 最大賣點是鄰近港鐵啟德站，有機會日內上載樓書及向傳媒開放示範單位。