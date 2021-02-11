本月新盤成交790宗 Wetland佔四成 新地折實1.53萬加推160伙 擬周末次輪賣

明報記者 林可為、陳寶恩

綜合市場資訊，8月截至昨天新盤成交錄約790宗，其中Wetland首輪發價單開售的302伙清袋，佔同期大市整體成交近四成；新地副董事總經理雷霆指出，因應市場需求，集團加推Wetland第4號價單應市涉160伙，整批折實均呎15,320元，較上一張3號價單折實均呎15,018元高約2%，但主要是單位景觀和樓層不同，整體屬原價加推，擬本周末次輪推售。

Wetland 個別兩房提價逾8%

Wetland新加推的160伙，涵蓋1房至3房戶，包括27伙連平台或天台等特色戶，以價單定價計市值逾11.6億元，維持最高17.5%直減折扣，整批折實均呎15,320元，入場單位為3A座1樓B7室，實用300方呎1房戶，折實價472.36萬元、折實實呎15,745元；最貴是3B座地下B5室，實用524方呎連367方呎花園特色戶，折實價799.062萬元、折實實呎15,249元。

可留意的是，Wetland個別新加推單位有提價，以昨新加推的第3A座8樓、實用419方呎B6室兩房戶為例，價單定價748.84萬元、價單呎價17,872元；同座同層同望內園景、毗鄰實用438方呎B5室兩房戶，價單定價721.99萬元、價單呎價16,484元，以呎價計調高約8.4%。

另經兩輪銷售、累沽近180伙的宏安地產（1243）青衣薈藍，亦加推第7號價單涉32伙，包括28伙實用256及257方呎1房戶、4伙實用181至193方呎開放式連平台特色戶，維持最高15%直減折扣，折實均呎約25,532元。

薈藍加推32伙 一房折實近600萬起

入場單位為2樓B06室，實用181方呎連49方呎平台，折實價457.725萬元、折實實呎25,289元；折實價最平1房標準戶為3樓A17室，實用256方呎，折實價599.93萬元、折實實呎23,435元。

業界：下月新盤成交料增至1500宗

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，雖然Wetland銷情報捷，但港島南岸揚海未開售，加上涉1335伙的火炭星凱‧堤岸未獲批預售，令8月迄今整體新盤交投較預期低，如Wetland稍後再展新銷售，相信全月最終可錄約1300宗成交，與7月整體銷量約1250宗相若，但隨着揚海等焦點盤推出，料9月一手成交可重上1500宗。