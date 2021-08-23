馬泰陽：全球量寬 磚頭看俏

一手交投旺，超級豪宅表現更是一枝獨秀，本月截至8月16日逾億元新盤銷售錄約6宗，已逼近7月全月水平。以每年首8個月比較，今年逾億元新盤銷售宗數更創《一手住宅物業銷售條例》生效後的同期新高紀錄。

值得注意，新界接連有地皮高價批出，「麵粉價」漲升，可見發展商對樓市前景充滿信心，最新元朗流業街住宅地皮以7.16億元批出，樓面地價每呎9112元，成交價高於市場預期。繼早前批出的古洞地皮後再錄高價，可見新界西北區鐵路沿線項目甚具潛力，發展商以行動對區內發展投下信心一票，預料對區內地價起參考作用。港人置業需求殷切，不過住宅地難求，加上公私營房屋比例由六四比改為七三比，私宅供應更緊絀，樓價一直高企，市民上車甚感困難，建議政府加緊覓地，短中長期措施多管齊下開發土地建屋，增加供應以紓解市民住屋需求。

此外，目前全球量寬步伐未停，市場資金氾濫，銀行體系結餘處於歷史高位，加上本港低息環境持續，近日樓按相關的一個拆息更曾迫近歷史低位，有助置業人士掌握供樓開支，利好資金流入樓市，相信樓價破頂指日可待。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]