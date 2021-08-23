布少明：樓巿形成向上循環

雖然近期二手成交有所放緩，但個人估計，只是因為樓價已衝近歷史高位，令買家轉為觀望。「美聯樓價指數」最新報176.08點，按周升近0.3%；較四周前升約0.9%，本年迄今則累升逾7.7%，與歷史高位只是咫尺之遙，相信本文出街之時甚至已經突破。在樓市持續升溫下，本港超級豪宅交投同時向上，本月截至8月16日，逾億元新盤銷售錄約6宗，已逼近7月全月7宗水平。

若以截至8月16日的年內累積計，逾億元一手合共錄得約80宗成交，較去年首8個月約42宗高出約90.5%，以每年首8個月作比較，今年逾億元新盤銷售宗數已創下《一手住宅物業銷售條例》生效後的同期新高，甚至已超越去年全年61宗水平。

最近市場亦出現新利好經濟因素，為本港樓市進一步向上「助威」。首先，最近本港及內地股市再趨波動，令投資者進一步加快將資金「換馬」至更穩陣保值的磚頭。在資金氾濫下，持有現金只會被通脹蠶食，促使不少投資者將資金投放於全球樓市，尤其是去年樓市升幅不高的港樓市場「追落後」，以達偷步入市之效。

此外，內地主要城市樓價在過去幾個月不斷升溫，內地樓價愈壓愈飈，同時中國政府亦愈飈愈壓，頻頻提及「房住不炒」，期望樓價受控。在內地龐大資金苦無出路下，相信內地樓市熱度及資金將「輻射」至保值力強的香港樓市，惠及港樓，尤其是豪宅市場表現。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]