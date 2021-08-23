廖偉強：新香港人實力非凡

在香港這個地方，擁有磚頭就擁有財富，有些人認為沒有必要放棄吃喝玩樂，窮一生的精力去成為「樓奴」，筆者認為這樣的想法並非完全正確，雖然筆者同意在擁有物業的過程中需要犧牲，但大部分人在擁有物業之後，生活只會愈來愈輕鬆，大部分人都能夠分享到物業隨時間而得到的財富升值。

近年亦有一個現象是很多「新香港人」進入樓市，他們的實力非同凡響，大部分入市的目標都是豪宅，所以很多香港人認為目前的樓價能夠炒高，都是多得這些新香港人。新香港人名稱的由來，是國內人進駐香港超過7年成為香港人的意思，其實大部分香港人都曾是新香港人，因為在上世紀1950年代，很多上一代的香港人都是從內地進駐香港，因為當時國內的經濟環境不及現在，大部分市民都是過着艱苦的日子。

但是今天的中國已經完全改變，經濟的急速發展製造了很多獲得財富的機會，更加製造了很多富豪，能夠進駐香港的內地人，很多都是非富則貴，形成今天新香港人在房地產的威力。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]