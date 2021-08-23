陳永傑：金樓皆實物 同人不同命

拜登的6萬億美元財政預算是意料之內，消息公布之後，美元指數只作短暫下跌，期後有所反彈，但如此龐大金額對美元長線應有下調壓力，游資流入樓市及股市而創出歷史新高是意料中事。

世界黃金協會表示，今年上半年黃金總需求1833噸，按年下跌10%，看來黃金這種實物資產未被市場熱捧。在拜登的財政預算之後，美元跌後回穩，似乎是說游資只集中火力向樓市及股市投資，冷淡對待黃金。

踏入8月初金價由每盎司1802美元突然大幅下挫，先跌至1760美元，然後再閃崩至1707美元，及後才反彈上1750美元，然後爭持。金價近日大跌，是否意味游資只看重樓市及股市這兩個投資資產？

金價下跌 資金集中流向股樓

美股三大指數輪流破頂，反映美股持續大受歡迎，投資者反應熱烈，不停追捧。德國股市相距頂位不遠，繼續有能力再創新高。以往股市存在揀股困難的問題，近年股市有ETF（交易所買賣基金）的面世，種類繁多，不僅有可追貼股市指數走勢的ETF，亦有個別行業ETF，有些甚至可以跑贏大市，對於投資者克服了揀股困難的問題。樓市方面，美國、英國樓市繼續強勢，頻頻破頂，香港樓市也亦步亦趨，表現堅挺。雖然物業與黃金同是實物，但樓市實用程度更高，優勢漸漸顯露出來！

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]