摩根大通亞洲：輪場資金部署好倉 看好騰訊購17629

【明報專訊】港股繼續受壓，重磅科技股普遍沽壓大，阿里巴巴（9988）跌穿160元，創上市新低；美團曾挫近10%下試180元關口；有回購消息的騰訊（0700）跌幅相對輕，但仍創過逾1年低位。騰訊上周四回購18萬股，涉資7696.5萬元，為近兩年首次回購。回購期間股價大約於320元至340元之間浮沉，並無進一步向下。輪證資金流方面，輪場投資者繼續傾向趁正股下跌部署反彈。截至上周四的過去5個交易日，騰訊好倉累積淨流入規模已達2.6億元。
如投資者認為騰訊有望於現水平喘定，看好可參考騰訊購17629，行使價534.3元，實際槓桿5.5倍，2022年4月22日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意騰訊沽23514，行使價344.44元，實際槓桿5倍，2022年2月21日到期。
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