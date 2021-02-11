何啟聰：科技股弱勢未改 看淡阿里沽22620

阿里巴巴（9988）上周五跌勢未止，低位曾跌逾4%，創出155.1元的上市新低，收市仍跌逾2%，連跌8個交易日。市場憂慮市監總局對網絡不正當競爭行為徵求意見，或對電商股影響較大，短線觀望能否在150元以上止跌，180元或具明顯阻力。

阿里再創新低，好友向下換馬至行使價在200元以下的認購證。看淡或可留意阿里認沽證22620，行使價150元，2022年2月到期，實際槓桿約3.5倍。150元或為重要支持位，一旦失守好倉或需嚴守止蝕。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]