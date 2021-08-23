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經濟
2021年8月23日星期一
技術取勝
投資策略
六大科企一年共捐逾2000億 新政下市值仍蒸發4萬億 學者︰交保護費後仍要監管
投資者博反彈 恒指騰訊好倉吸逾6億
律師被查 比亞迪半導體上市審核喊停
HOME+獲嘉里物流入股
耶倫挺鮑威爾連任聯儲局主席 拜登傳下月拍板
余偉文︰國安法有效穩港 增國際投資者信心
正榮地產半年核心純利15.4億人幣 按年增17%
瑞銀廖啟華：內地電力市場變革 投資機會多
中央促進共同富裕 科網龍頭股續跌
瑞銀Gastreich：中國氫能2060年料佔兩成
油氣氫綜合服務站竣工 中集安瑞科股價倍翻
美因內地基因檢測龍頭
百佳伙建華拓聯乘品牌超市 主打新鮮食材 擬斥億元續增分店
建華豬肉零售起家 現成「街市霸主」
復星旅文：或受惠雙減政策 數字教學料成未來主流
水貨情報創需求 集運公司年收近2億
將伙韓泰大家族年底設合資公司
張兆聰：大市博反彈 小注買金蝶
鄺翠玲：換樓投資雙線並行處理
環球經濟數據
金子：李寧染藍 留意購證11302
張兆聰：反制裁法叫停 港資股風險減
潘啓才：撈底不是貪平撈嘢
《幫你格價》：零存整付銀行鬥筍息 助「新鮮人」培養儲蓄習慣
沈永年：做生意建人脈比賺錢重要
趙海珠：聯儲局提早行動影響有限
陳大為：長債息預期通脹齊跌 意味什麼？
陸振球：稀土具價值 REMX可留意
陸振球：睹阿富汗亂 珍惜港穩定
林少陽：騰訊勝在最能配合國策
技術取勝：龍源上升通道底部有支持
謝偉銓：租管立法須平衡租戶與業主利益
李聲揚：港股大跌點算好
蔡金強：阿富汗的悲劇
徐家健：禁另類煙法案拉鋸 學術界取態清晰
艾雲豪：貝索斯：直覺無罪，直覺飛天？
蘇沛豐：吉利新能源汽車概念增強
李順威：儲局內部聲音：縮表加息要分開
劉思明：龍源博完成調整回升
何啟聰：科技股弱勢未改 看淡阿里沽22620
瑞銀亞洲：股價新低博反彈 美團認購21452
摩根大通亞洲：輪場資金部署好倉 看好騰訊購17629
周顯：中國因備戰採經濟收縮政策
張佩儀：善用強積金受託人服務
王弼：社會大改造 利晶片環保股
曾淵滄：港樓價新高 地產股變避險股
湯文亮：台灣人應該主動參軍
陳永傑：金樓皆實物 同人不同命
廖偉強：新香港人實力非凡
布少明：樓巿形成向上循環
馬泰陽：全球量寬 磚頭看俏
本月新盤成交790宗 Wetland佔四成 新地折實1.53萬加推160伙 擬周末次輪賣
三市區新盤涉1424伙伺機出擊
康城本月27宗二手成交 按年增17%
OASIS KAI TAK兩房呎租撲40元
立橋人壽13.8萬租亞皆老街單邊舖
畢架‧金峰擁畢架山獅子山雙景
星河明居均呎破1.9萬後交投回軟
短期儲蓄保險 穩賺逾3厘息
技術取勝：龍源上升通道底部有支持
【明報專訊】中國電力升穿上升通道（圖）
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鄺翠玲：換樓投資雙線並行處理
環球經濟數據
金子：李寧染藍 留意購證11302
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潘啓才：撈底不是貪平撈嘢
《幫你格價》：零存整付銀行鬥筍息 助「新鮮人」培養儲蓄習慣
沈永年：做生意建人脈比賺錢重要
趙海珠：聯儲局提早行動影響有限
陳大為：長債息預期通脹齊跌 意味什麼？
陸振球：稀土具價值 REMX可留意
陸振球：睹阿富汗亂 珍惜港穩定
林少陽：騰訊勝在最能配合國策
技術取勝：龍源上升通道底部有支持
謝偉銓：租管立法須平衡租戶與業主利益
李聲揚：港股大跌點算好
蔡金強：阿富汗的悲劇
徐家健：禁另類煙法案拉鋸 學術界取態清晰
艾雲豪：貝索斯：直覺無罪，直覺飛天？
蘇沛豐：吉利新能源汽車概念增強
李順威：儲局內部聲音：縮表加息要分開
劉思明：龍源博完成調整回升
何啟聰：科技股弱勢未改 看淡阿里沽22620
瑞銀亞洲：股價新低博反彈 美團認購21452
摩根大通亞洲：輪場資金部署好倉 看好騰訊購17629
周顯：中國因備戰採經濟收縮政策
張佩儀：善用強積金受託人服務
王弼：社會大改造 利晶片環保股
曾淵滄：港樓價新高 地產股變避險股
湯文亮：台灣人應該主動參軍
陳永傑：金樓皆實物 同人不同命
廖偉強：新香港人實力非凡
布少明：樓巿形成向上循環
馬泰陽：全球量寬 磚頭看俏
本月新盤成交790宗 Wetland佔四成 新地折實1.53萬加推160伙 擬周末次輪賣
三市區新盤涉1424伙伺機出擊
康城本月27宗二手成交 按年增17%
OASIS KAI TAK兩房呎租撲40元
立橋人壽13.8萬租亞皆老街單邊舖
畢架‧金峰擁畢架山獅子山雙景
星河明居均呎破1.9萬後交投回軟
短期儲蓄保險 穩賺逾3厘息
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