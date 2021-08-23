《幫你格價》：零存整付銀行鬥筍息 助「新鮮人」培養儲蓄習慣

明報記者 黃清瑤

零存整付屬於月供儲蓄的一種，與定期存款的最大分別，是零存整付是複息計算，每期利息會滾存至下月。定期存款僅計算年利率，亦要一次過投入一筆資金存放在銀行戶口，資金愈多回報愈高，因此如畢業生手頭資金不多，零存整付計劃較定期存款更佳。定期存款的另一缺點是，若缺乏自制能力，未到期已提取資金，將不會收取任何利息。

複息計算 利息滾存至下月

坦言，零存整付利率不高，最大優勢是能強迫供款，又不會如股票投資有價格波動風險。與坊間儲蓄保險比較，零存整付可選取較短存款年期，如9個月、12個月及18個月，期滿後可取出自由運用。儲蓄保險計劃多為3年、5年及10年，主要用於退休，存放數十年後，每年平均回報或可達8厘。若投保人欲於期滿後提取現金，通常連同保證回報亦未能回本，或要再滾存數年才有低利率回報。另要留意，若有需要提早續回，金額會大打折扣。

以下比較本港幾家設有零存整付儲蓄計劃的銀行，發現大新銀行「夢想成真」儲蓄計劃的回報較高，如屬成為VIP銀行服務、YOU Banking優易理財、Hello Kitty綜合理財戶口等，可享首年0.6厘年利率，以月儲8000元計算，一年本金為9.6萬元，可獲利息312元。惟至次年僅可享0.3厘。若以一年作比較，其次年利率較高的是交通銀行（3328），享0.45厘年利率。

中長線儲蓄 大眾息率最高

如考慮作中長線儲蓄供款，大眾銀行的息率最高。18個月息率為0.5厘、24個月息率為0.6厘、36個月息率為0.7厘，而其他銀行普遍為0.3厘至0.45厘。以24個月作比較，同樣月供8000元，大眾銀行期滿後可獲193,201元，高其他銀行300元至1101元。至於息率最低的是中銀香港（2388），息率只有0.025至至0.05厘，其次較低的是工銀亞洲，僅0.91厘。

供滿後可選擇合適定存

港元以外又可考慮美元零存整付儲蓄計劃，當中交通銀行12個月計劃提供1.5厘息率，最長為24個月，可獲1.65厘息率。大眾銀行亦可選美元儲蓄計劃，惟息率僅0.3厘至0.55厘，低於其港元儲蓄計劃。同樣假設月儲8000港元於大眾銀行的美元儲蓄計劃，期滿後可獲本利和195,314港元，高過其他銀行2113元至3214元，但要留意之兌換貨幣所產生的手續費及匯率差價。

當零存整付供滿後，想再作供款及滾存利息，此時才較適合選擇定存計劃。以短線港元定存比較，中銀香港定存7天可4厘年利率，若存入20萬元，7天可獲利153.42元。要留意，申請人需選用「綜合理財服務」，及至少存入5萬港元方可享有優惠。其他較高息的港元定存計劃，分別是天星銀行3個月享3.6厘，以20萬元計算，3個月可獲利 1775.34元；工銀亞洲3個月享3厘，以20萬元計算，3個月可獲利1479.45元。

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