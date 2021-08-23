鄺翠玲：換樓投資雙線並行處理

暫難擁第二個物業收租

首期及相關支出約需438萬元：若先賣出現居，可套現405萬元，何小姐需從積蓄中撥出30多萬元作填補。另外，假設退休前的按揭利率不變，退休時只餘約80萬元按揭額，若理財策略運用得宜，應可累積相當財富以清還此額，對何小姐的退休生活影響相信不大。

何小姐說得沒錯，以現時條例，真是很難有第二個物業作收租。要將現時資產增值，除了現時採用的股票、基金投資方案，還有其他方案嗎？筆者建議可考慮現時最熱議的「保費融資」。

何謂「保費融資」？它和買樓收租理念十分相似，都是以資產向銀行作抵押，從而進行槓桿以增強回報，不同的是它並不是以物業為抵押，而是用一份高現金價值、高派息率的人壽保險作為抵押。

保費融資入場費低無租霸風險

一般業主的想法是以租金來支付按揭支出、管理費及差餉地租等，以租金回報估計，業主最少付五成首期才能做得到。要有較大實際回報，便要用幾年時間來累積樓價及租金的升幅。作個假設：若10年後樓價有50%升幅，租金收入足夠支付所有費用，業主當年用樓價50%作首期的話，那麼這個投資項目便有200%的回報。保費融資又怎樣呢？典型情况只需付30%初始費用（等同首期），10年後回報預計有約160%。

保費融資看似較買樓收租遜色啊，但不要忘記：

（1）以現時樓價，首期費用動輙是300萬、400萬元，再加上「第二物業」的15%特別印花稅，成本一點也不低！而保費融資的初始費用可低至40萬元，亦毋須印花稅，成本大大降低；

（2）出租物業的最大風險是遇上「租霸」，樓價和租金的升幅、樓按息率也整體回報都有不同程度的影響；當然保費融資也需付利息，但息率和樓按息率也相差不遠，而回報是取決於保單現金價值的增長及派息率，個別保險有較高的保證金額，對整體回報較有保障！

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]