水貨情報創需求 集運公司年收近2億

明報記者 薛偉傑

Buyandship主席李兆倫表示，公司成立於2014年，以創辦時間計，是第三或第四家提供國際網購集運服務到香港的公司，但有別於同行，公司定位為「水貨購物及集運教學公司」，能夠後來居上，相信是靠創造需求、不斷複製及增值服務等招數。

他續稱，香港人要在外國網站購物的原因，第一，同一款貨品外國售價加上運費比香港廉宜；第二，該款貨品在香港買不到。公司從後台大數據中，可以知道近期較多人從哪些國家運送哪些品牌的產品回港，如某些電器或運動鞋等；再比較一下，可知兩地售價相差多少。因此，公司自行撰寫從外國購買水貨的情報和技巧，又綜合美國、英國、日本、澳洲等網購大減價日子（如美國「黑色星期五」和獨立日），成為海外網購年曆，在facebook專頁和網站上分享給登記會員，以創造運貨需求。現時公司員工每周撰寫30至40篇有關購買水貨的情報和技巧的文章，其會員則每星期發表300至400篇。

每月活躍用戶約90萬 每磅收費22元

公司在香港賺得第一桶金後，陸續將這套營運模式複製到其他地區，現時在香港、澳門、台灣、中國內地、菲律賓、馬來西亞、新加坡、日本、印度、澳洲、阿聯酋等11個地區都有集運業務，共約120萬名登記會員。其中，約五成會員是香港人，兩成多是台灣人，菲律賓人和馬來西亞人亦各佔約兩成；每月至少光顧1次的活躍用戶約90萬人。

至於公司集運服務支援的網購地區，包括美國、加拿大、英國、意大利、澳洲、日本、韓國、泰國、印尼、香港、台灣、中國內地等。其中，在美國、加拿大、英國、日本都有該公司自營的倉庫，其他地區有外判的合作倉庫。為方便計算，不論買家在多少個地區的網店購物，集運服務收費都以運來香港後的合併重量計算，每磅收費22元。

買家可以在全港400多個地點提貨，包括OK便利店、順豐分店、郵局、Alfred智能櫃，以及該公司的9個自提點，若在9個自提點提貨，買家可以在提貨時才用八達通卡支付運費，毋須在網上以信用卡支付運費，公司和買家都可以節省手續費。

伙初創險企推保險 增買家信心

以公司規模來說，早已上了軌道，但公司在2019年成為數碼港的培育公司。李兆倫解釋，參加數碼港的培育計劃，主要是想和其他培育公司合作。公司早構思了增值服務，想和保險公司合作推出，找到數碼港的初創保險公司One Degree商議，並在去年8月合作推出第一項增值服務Buyandship Plus。買家可以用相當於貨品價格3%的費用買保險（最低收費24元），若貨品在運送途中遺失，可獲賠償貨價，上限為5.2萬美元；若貨品有問題，需要退回外國，可獲免費退回外國貨倉。李兆倫指出，推出這項服務，是想令買家放心在外國網店購買昂貴的貨品，現時這服務已不限於向香港買家提供，已經複製到台灣、菲律賓和馬來西亞。

7月中，公司伙拍One Degree和本地兩家維修店，首創稱為Buyandship Plus W的水貨保養服務。買家在海外網店購買手提電腦、iPhone、Apple Watch、Switch遊戲機或Dyson的電器之後，先購買Buyandship Plus服務，再以200元購買Buyandship Plus W服務，就可獲一年保養，在期內享有一次檢查及維修服務。假如貨品無法維修，公司會以貨價向買家回收貨品。

李兆倫表示，在海外網購部分電子產品比在香港購買廉宜近三成或以上，但很多本地消費者憂慮沒保養。為了令本地消費者安心，便構思這項服務。公司希望，未來和更多本地維修公司合作，將更多電子產品納入保養範圍。當這項服務成熟後，亦會複製到台灣、菲律賓和馬來西亞。

[新經濟新天地]