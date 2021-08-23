復星旅文：或受惠雙減政策 數字教學料成未來主流

看好國慶長假 有利旅遊業務

復星旅文上周公布中期業績，期內經調整淨虧損按年多增逾一倍至20.54億元人民幣，錢建農解釋，主要因為去年一、二月期間的歐洲業務仍然正常運作，惟今年當地滑雪場關閉，影響集團的冬季旅遊業務。他續說，集團全球業務從今年7月起逐步回溫，雖然未來仍然面臨挑戰，但相信也有不少有利條件。

錢建農又指出，因應中央上月推出教育行業「雙減政策」，認為該新政策有助旗下「玩學俱樂部迷你營」業務發展，更相信數字教學成為未來主流，由於業務剛起步約兩年，目前貢獻的數字小，但強調增長速度快，希望明年可以在財務報表中單獨列出。

復星旅文收購破產英國老牌旅遊公司Thomas Cook品牌後，於2020年重啟該業務。錢建農表示，有關業務成長速度比較快，但品牌在內地的知名度不及歐洲地區。他指出，Thomas Cook品牌有助集團了解歐洲市場所需，以及成為集團重要的C端產品。