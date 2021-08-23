建華豬肉零售起家 現成「街市霸主」

擁近半百品牌 估計全港據點達500個

建華集團由「豬肉大王」文卓培及有「摩登街市佬」之稱的凌偉業創辦，起初主營豬肉零售，隨後逐步擴大「勢力」，並開拓凍肉、鮮魚等市場，以及憑藉與建華關係密切的蔬果品牌「家農集團」和「新界仔優質果菜」，「一站式」包攬市民日常所需。綜合網上資料，建華目前旗下擁有約47個品牌（見表），估計全港據點多達500個。

除了於不同民生街市買舖「插旗」，建華早年亦以旗下「香港街市」品牌，承包領展17個街市作翻新及管理，佔領展整體街市數目逾三成；而建華亦在管理街市中，「安插」自家品牌擺檔，可謂「雙重得益」，並幾近壟斷整個民生市場。

攻陷民生區後，建華近年透過關連公司「瑪雷」旗下「本灣水產」及「FRESH新鮮生活」等全新品牌，轉戰中產市場。其中後者於去年8月底在將軍澳日出康城商場THE LOHAS，開設首間門店，涉資5000萬元；有別於傳統超市面貌，店內不但提供糧油乾貨，亦加入建華「老本行」的鮮肉、鮮魚等檔口，以打造新式超市。

相隔半年後，集團今年2月再豪擲逾4000萬元、於鰂魚涌藍籌屋苑太古康怡商場開設分店。FRESH新鮮生活行政總裁李軒宇當時曾透露，有意於今年內，在九龍及新界區為上述兩個品牌再增設2至3間分店。

隨着FRESH新鮮生活最新與百佳旗下TASTE開展聯乘計劃，相信集團於超市板塊佔有率將日漸提升。