經濟

百佳伙建華拓聯乘品牌超市 主打新鮮食材 擬斥億元續增分店

【明報專訊】新冠肺炎疫情掀起一輪日常用品搶購潮，帶挈超市等民生商戶疫市「發大財」，不少傳統超市及網購平台紛紛出招「搶客」。本港超市龍頭、長和（0001）旗下百佳主打中產市場的品牌「TASTE」，最新與「街市霸主」建華集團旗下「FRESH新鮮生活」合作，斥資逾3000萬元於九龍灣淘大商場，打造首間聯乘概念超市。集團又透露，現時雙方仍有數個聯乘計劃洽談中，預計總投資額超過1億元，另不排除線上亦會合作。

明報記者 周綺琪

百佳早於1998年已進駐淘大商場，先後「變身」TASTE及最新的「TASTE X FRESH新鮮生活」聯乘超市為區內居民服務。香港百佳超級市場董事總經理任良安指，是次聯乘計劃雙方投資總額逾3000萬元，結合TASTE於世界各地龐大採購力，以及FRESH新鮮生活主打新鮮食材等各自品牌的強項，由洽談至正式籌備耗時超過一年打造聯乘超市。

TASTE採購力強 FRESH品牌豐富

任良安表示，新冠疫情後，本地客群出現購物模式轉變，更願意花費嘗試新事物；淘大商場則為東九龍的重要樞紐，不同區份居民亦會前來購物，故首間聯乘超市亦在此處落戶。FRESH新鮮生活行政總裁李軒宇補充稱，超市內有逾1.2萬種貨品可選購，而佔地近2萬方呎的場地亦會劃分日本、韓國，新鮮食材等不同特色專區，為顧客提供多元化體驗。近年不少網購平台興起，任良安坦言，在新冠疫情催谷網購風氣下，傳統超市市場競爭與日俱增；商戶亦需注入新鮮感吸客，例如是次與同業結盟等，相信短期內不會有競爭對手能展現這種聯乘模式。

首店進駐淘大商場 擬拓線上合作

任良安續指，目前已物色另一合適商場開店，當中傾向以現有TASTE門店進行翻新升級，相信今年內將再有新聯乘超市面世；雙方仍有3至4個合作計劃正在洽談，預計每個企劃投資額將會多於是次在淘大商場的聯乘計劃，即聯乘超市總涉資或逾1.2億元。據任良安透露，百佳去年網店銷售額較2019年增長超過六成，並預計今年全年相關銷售額將較去年再錄逾八成升幅，可見網上平台發展潛力強勁。因此，除了線下合作，雙方不排除未來在網上商店亦有聯乘計劃。

相關字詞﹕超市 聯乘 FRESH新鮮生活 建華集團 百佳

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