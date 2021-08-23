美因內地基因檢測龍頭

撰文 盧嘉偉

美因基因已向港交所（0388）遞交上市申請，據市場消息表示，公司初步計劃集資約3億美元，折合大約23.4億元。中信建投為獨家保薦人。

根據弗若斯特沙利文資料（下簡稱「資料」），按累計檢測數量計算，美因於中國消費級基因檢測市場擁有60%市場份額、高於最接近的競爭對手已實施檢測量約10倍。按去年產生的收入計，美因市場份額則佔34.2%，仍是內地消費基因檢測市場排名第一。在癌症篩查市場，截至今年6月底，美因是唯一一家累計實施逾25萬次檢測的公司，亦高於行業水平。可見在其行業範疇中，美因的市場領先地位較為穩固。

基因檢測近年複合增長達69％

所謂消費級基因檢測，指向消費者提供了解其基因信息入口的基因檢測服務，於該過程中不必涉及醫療保健服務提供商。消費級基因檢測服務所涵蓋檢測範圍甚廣，包括攜帶者篩查、基因健康風險評估、藥物遺傳學檢測、癌症易感性評估、低風險一般健康檢測及祖源檢測。

中國的基因檢測市場仍在起步階段。根據資料，做基因檢測的中國消費者數量由2016年至2020年按69.4%的年複合增長率增長，預期到2030年將超過1.67億名。

此外，與較發達國家相比，中國癌症篩查的整體滲透率相對較低。例如於2019年，中國結腸癌篩查的滲透率為16.4%，遠低於美國的60.1%。據資料顯示，去年中國五大癌症篩查市場（包括胃癌、結直腸癌、肺癌、乳腺癌及肝癌）的合併市場潛力達約2015億元（人民幣，下同）。行業增長前景相對樂觀。

少數提供一體化基因檢測公司

成立於2016年的美因、目前主要透過自主開發的LDT（實驗室自建檢測）服務，以及向獨立第三方採購的IVD檢測試劑盒提供檢測服務。目前已擁有89項檢測解決方案，涵蓋多種癌症如直腸癌、乳癌、胃癌等多項癌症檢測；心血管病、柏金遜症檢測服務等。

集團屬內地少數能同時提供一體化基因檢測服務公司之一，即能同時參與上中下游全產業鏈。上游方面，集團正自行及透過第三方合作開發創新技。例如目前正開發8種IVD候選產品，以及不時就市場需要推出新檢測解方案，如去年5月開發的新冠病毒核酸檢測平台、並提供新冠狀病毒相關檢測服務。

癌症篩查服務增長快 收入結構趨平均

中游業務指提供全面的基因檢測技術平台、自動化驗實驗室。目前的檢測能力高達每日5萬次，屬行業最大能力。下游業務則包括廣泛的銷售及營業網絡。截至今年6月底，集團與國內超過300個城市逾1300家醫療機構合作，當中體驗中心佔集團客戶總數逾六成。同時，集團亦與多家電子商務及線上醫療保健平台合作，以擴大及完善銷售及營銷。

得益於相對完善的產品線及銷售網絡，集團過去3年度盈利大體保持上升（見表）。近年集團癌症篩查服務發展尤其迅速；2019年相關業務收入僅佔總收入的5.6%；至去年已擴展至20.4%；再至今年首季的41%、與消費級基因檢測（58%）幾乎「平起平坐」，收入結構趨向平均。

面對中資股潛在監管風險

不過即使行業增長前景可觀，集團業務亦平穩發展。惟近月資本市場似乎「不受這套」。與美因業務類近的諾輝健康（6606）及貝康醫療（2170）上周股價都創上市以來新低（兩者亦適逢於8月同時面對基石股東解禁）；剛於上月掛牌的康聖環球（9960）上市首日以來，股價亦從未「浮面」。歸根究柢，市場近日對中資股的「監管風雲」抱有戒心，尤其醫療服務亦被視為中央加強監管的「熱門」行業。

美因於初步招股文件風險因素，提及基因檢測行業中，利用LDT提供基因檢測服務的情况非常普遍。但目前中國仍建立對LDT行業的全面監管框架。雖然根據政府諮詢，經修訂《醫療器械監督管理條例》第53條確認LDT的合法性，且其實施細則正在制訂中，集團因而無法排除提供LDT過程中、採用的常見做法，可能被視為未完全符合中國現行、及日後法律及法規的潛在風險。

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