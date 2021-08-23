油氣氫綜合服務站竣工 中集安瑞科股價倍翻

為雄安新區建設零碳交通

作為國內唯一一個可以自主製造提供加氫站內全套設備的氫能核心裝備製造商，同時是實力領先的液化天然氣 （Liquefied Natural Gas、LNG）全產業鏈裝備製造商，上述項目由廊坊集成按照內地最新的GB50516-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》，採用工程、採購及施工（Egineering Procurement Construction、EPC）總承包形式承接。其中，加氫部分的隔膜壓縮機、儲氫瓶組、加氫機、順序控制盤及站控和安防系統及LNG加氣設備等核心設備均由中集安瑞科自主製造生產。

中集安瑞科股價上周五收報10.2元，本月以來及今年以來分別上升35.8%及119.8%。

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