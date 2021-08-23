油氣氫綜合服務站竣工 中集安瑞科股價倍翻

【明報專訊】《Money Monday》認為，在本港上市公司中，比較直接受惠氫能機遇的是中集安瑞科（3899），該股上月27日公布，旗下子公司安瑞科（廊坊）能源裝備集成有限公司（下稱廊坊集成）承建的保定「容易線」油氣氫綜合能源服務站順利完成竣工。該項目是河北省首個「油、氣、氫」合建站，將服務於雄安新區基礎建設，可為100輛運輸砂石骨料的氫能重卡提供加氫和綜合能源服務，為打造雄安新區建設零碳交通提供有力的保障。與國內的加氫站及同類項目相比，「容易線」合建站的加注規模和能源綜合服務能力均處於領先地位。
為雄安新區建設零碳交通
作為國內唯一一個可以自主製造提供加氫站內全套設備的氫能核心裝備製造商，同時是實力領先的液化天然氣 （Liquefied Natural Gas、LNG）全產業鏈裝備製造商，上述項目由廊坊集成按照內地最新的GB50516-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》，採用工程、採購及施工（Egineering Procurement Construction、EPC）總承包形式承接。其中，加氫部分的隔膜壓縮機、儲氫瓶組、加氫機、順序控制盤及站控和安防系統及LNG加氣設備等核心設備均由中集安瑞科自主製造生產。
中集安瑞科股價上周五收報10.2元，本月以來及今年以來分別上升35.8%及119.8%。