瑞銀Gastreich：中國氫能2060年料佔兩成

曾經學過化學科的話，應該會記得氫（Hydrogen、H）在元素表（Element table）中排名第一，亦是最輕的元素。目前在新能源領域，氫的用途包括：（1）在內燃機或鍋爐中燃燒，為燃料電池提供動力，以用來取暖、短途或長途運輸；（2）作為鐵的還原劑運用於煉鋼；（3）作為儲能劑，在夏季利用多餘的太陽能生產氫氣，儲存起來在冬季使用，轉化為電能。由於上述由氫生產能源的過程中，不排放或僅小量排放二氧化碳，因此，氫能源被視作新能源中的新星。

雖然，氫氣本身是沒有顏色的透明氣體，不過由於製造來源不同，也被分為不同顏色，綠氫指採用可再生能源發電，由電解水產製的氫，此一製造的氫的方法不會產生二氧化碳，故為稱為「綠」氫。

綠氫使用成本未來10年料下降75%

由於氫是二次能源，需要利用一次能源（煤、油、氣、風或光能等）來生產，實現氫能源的廣泛應用，前提是降低使用綠氫的成本，因為目前綠氫的價格較傳統能源高2倍至2.5倍。 Gastreich估計，隨着未來10年的科技發展，綠氫的成本可以下降75%，例如隨着電解水的技術愈來愈成熟，可以節省綠氫的生產成本，而且儲存技術改進亦可節省運輸成本，而至2050年，使用綠氫的成本可以再節省50%。

Gastreich表示，由目前至2060年，亞太區氫能消耗量料每年平均增長5.8%至3億噸（圖2），惟區內不同國家的發展步伐將會不一致，「我們預計中國會領先於該地區其他國家發展綠氫供給，將構建100%自給自足的氫能經濟。日本和韓國可能會依賴進口，我們認為兩國或尋求引領全球供應鏈方面的動作。澳洲和新西蘭可能建立過剩產量，成為亞太地區的出口國」。

利好四大行業 不利鋼鐵業

另外，Gastreich認為，最能捕捉氫能機遇的行業，包括可再生能源（綠氫製造所需的風能和光伏發電）、一體化油氣（在供給和銷售方面有競爭優勢，儘管國企可能有公職風險）、造船（新建/改裝需求）和多元設備供應商；惟鋼鐵行業面臨最大風險，原因是面對綠色製鋼要求及有碳稅政策風險。

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