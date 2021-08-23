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瑞銀廖啟華：內地電力市場變革 投資機會多

【明報專訊】雖然恒指上周大跌1541點或5.84%，但中資電力股及電力設備股成逆市奇葩，東方電氣（1072）及哈爾濱電氣（1133）股價分別勁升逾三成及四成，今期封面故事由瑞銀投資銀行研究部中國香港公用事業首席分析師廖啟華及分析師Peter Gastreich分析內地邁向2030年「碳達峰」及2060年「碳中和」過程中，電力市場變革及氫能源興起的市場展望，以及投資機會。廖啟華表示，發改委今年以來積極推廣「綠色電力」，內地個別風力發電售價已較傳統火力發電售價高20%，預料內地新能源電力需求將繼續增長，而且火電機組亦需要更換升級以減少碳排放；Gastreich則預測，隨着未來氫能源生產成本大幅下調，它於2060年佔內地能源消費的比例將升至近兩成。

明報記者 葉創成

受累於內地監管風險升溫，以及預期美國聯儲局退市在即，中資科網龍頭股上周繼續急跌，拖累恒指於上周五低見24581點，收報24849點，均跌穿上月27日低位、屬今年以來最低（見圖1）。不過，即使大市走勢頗差勁，市場亦有個別亮點，東方電氣及哈爾濱電氣等電力設備股股價分別勁升逾三成及四成，連同華能電力（0902）、華潤電力（0836）及中國電力（2380）等內地電力股股價齊創今年以來新高（見表），上述板塊何以逆市向好呢？瑞銀廖啟華上周詳細介紹了內地在未來數十年，將如何因應減碳目標進行能源改革，值得參考。

根據聯合國的數據，中國於2017年碳排放量接近100億噸，居全球之首，排名第二及第三的美國及歐盟分別排放約50億噸及30多億噸（見圖2）；國家主席習近平去年9月22日在第75屆聯合國大會則表示，中國將採取更加有力的政策和舉措，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰頂，努力爭取2060年實現碳中和。

未來10年內地新能源比例由15%升至25%

廖啟華表示，瑞銀制定宏觀模型分析中國要達至上述減碳目標，指可以由GDP、每單位GDP能耗及每單位能耗需要排出多少碳等三項因素來決定：「第一項因素是GDP，國家對GDP目標肯定有嚴格要求，應該不能夠隨便犧牲；在此情况下，我們便要看第二項因素，怎樣降低每單位GDP能耗，中國經濟結構現時大概50%由消費貢獻、約40%屬工業型經濟，我們預期到2060年、即40年後，消費型經濟大概會佔GDP約70%，工業貢獻會降至20%，這樣的話便能降低GDP的能耗，因為工業的能源使用大概是消費的3至4倍，所以經濟轉型會對減碳帶來好的效果，而且不論在消費和工業型經濟，我們也可以降低它的能耗；第三項因素是每單位能耗需要排出多少碳，目前中國大概有15%的能源消費來自新能源，而目標是將該比率在2030年提升至25%，我們預測這是可以實現的，而且在2060年要達至碳中和的話，新能源佔比將要增至85%」。

發改委推廣綠色電力 風電較火電價高20%

目前煤、油、燃氣等石化能源在中國能源消費佔比仍高達85%，風電及太陽能等新能源則僅佔15%，廖啟華分析，後兩者的全國裝機量目標是由去年的500多吉瓦增加逾倍至2030年的逾1200吉瓦，才可以令它們在2030年佔能源消費比例上升至25%的要求，這對風電及太陽能營運商或設備供應商「未來10年成長的賽道打下非常好的基礎」；而且隨着技術水平的提升，今年開始風電及太陽能營運商在不需要政府補貼的情况，項目回報率仍可達8%至9%，預料可吸引不少國企及民企就此投資，引領內地電力行業向低碳的新能源轉型。

 廖啟華表示，發改委今年以來積極推廣「綠色電力」，建造平台讓新能源發電公司及電力用戶可以直接交易，廣東省可口可樂公司於6月便與華潤電力（0836）旗下風電廠簽署直接購買電力的合同，電價較傳統電價高20%，他對於日後有關需求的增長非常樂觀：「一些跨國企業、甚至國企都有ESG（環境、社會與企業管理）要求，而且歐盟計劃在2023或24年開始向部分入口產品徵收碳關稅，美國也有可能推出類似政策，這會促使內地很多企業轉變能源結構，這對新能源的發展實屬正面。」

潤電上半年逾八成盈利 由可再生能源貢獻

華潤電力上周五已公布上半年業績，期內盈利按年增長12.7%至51.05億元，當中，可再生能源淨利潤勁升68.8%至44.65億元，淨利潤貢獻佔比高達84.9%。於6月底，潤電運營權益裝機容量為47063兆瓦，當中，火力發電運營權益裝機為32127兆瓦，佔比68.3%；風電、水電及光伏發電項目運營權益裝機容量共達14936兆瓦，佔比31.7%，較去年底上升5.8個百分點。

另外，潤電已核准或備案了約600兆瓦風電和22300兆瓦光伏項目，合共約22900兆瓦，其中，上半年向能源主管部門備案的光伏項目約16700兆瓦，創歷史新高；在未來五年（即十四五規劃期間），潤電目標是新增4000萬千瓦可再生能源裝機，預計至2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%。

改造傳統火電機組 同樣可減碳

值得注意的是，華潤電力預計今年現金資本開支約為300億元，其中除了約232億元用於風電、光伏電站和水電站的建設外，亦有約45億元用於火電機組（包括燃煤和燃氣機組）的建設、約17.4億元用於已運營燃煤機組技術改造；約5.6億元用於煤礦的建設。由此可見，電力股現仍投資於火電機組，原因是優化火電機組亦可以減碳。

 廖啟華表示：「首先，以煤炭來發電的話，生產的原理是把煤燒着，這會產生蒸氣，用蒸氣推動窩輪機來發電，有關蒸氣可以循環再用，冬天的時候可以供應到各家各戶，也可以用來工業生產，所以如果可以把煤電機組由純供電，轉變為同時生產熱和電的機組，就可以大大增加效能，每次燃煤排出的二氧化碳就更有價值。第二，可以把火電機組在發電前需要準備的時間縮短，這涉及啟動一個機組後，它需要多少時間才可以產生電力，原因是裝水燒煤產生蒸氣也是需要時間的，例如你在家中洗澡的熱水爐，若屬用煤氣的話，只要一開便有熱水了，但如果是電熱水爐的話，你可能要等10分鐘才有足夠熱水。」

東方電氣哈爾濱電氣留意周五業績

東方電氣主要經營模式是開發、設計、製造及銷售水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能等發電成套設備，以及提供相關工程承包服務，去年發電設備總產量按年上升30.4%至2488萬千瓦，營業額則增長13.5%至372.8億元人民幣，盈利勁升45.7%至18.6億元人民幣；至於哈爾濱電氣亦是內地規模最大發電設備製造商之一，發電設備年生產能力3000萬千瓦，去年營業額按年增長5.52%至237億元人民幣，惟轉盈為虧蝕728萬元人民幣。上述兩大電力設備股均將於本周五公布上半年業績，讀者可留意業績報告會否闡述內地火電機組更換升級帶來的商機。

新能源輸送予用家 須興建智能電網

另外，廖啟華表示，內地電力互聯網與智能電網的建造，也是值得留意的投資主題：「現在市場着眼點是放在發電端、即新能源，同時也放在用戶端、例如電動車，但是如果我們中間沒有智能電網把供應及需求連接起來的話，基本上我們怎麼去做供應、需求的改變也沒有用，因為電力根本不能夠輸送到用家，所以電網也有非常強大的系統升級需求，用一個比喻來說，智能電網便像控制鐵路系統的大腦，控制火車什麼時候開車或停車、在哪個站停站或過站、什麼時候需要多或少些火車，而隨着愈來愈多新能源及電動車的應用，我們對電腦系統的要求愈來愈高，所以整個智能電網亦需要改造。」

[封面故事]

相關字詞﹕華潤電力(0836) 哈爾濱電力(1133) 東方電機(1072) 內地電力市場變革 碳中和 瑞銀廖啟華

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