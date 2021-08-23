瑞銀廖啟華：內地電力市場變革 投資機會多

明報記者 葉創成

受累於內地監管風險升溫，以及預期美國聯儲局退市在即，中資科網龍頭股上周繼續急跌，拖累恒指於上周五低見24581點，收報24849點，均跌穿上月27日低位、屬今年以來最低（見圖1）。不過，即使大市走勢頗差勁，市場亦有個別亮點，東方電氣及哈爾濱電氣等電力設備股股價分別勁升逾三成及四成，連同華能電力（0902）、華潤電力（0836）及中國電力（2380）等內地電力股股價齊創今年以來新高（見表），上述板塊何以逆市向好呢？瑞銀廖啟華上周詳細介紹了內地在未來數十年，將如何因應減碳目標進行能源改革，值得參考。

根據聯合國的數據，中國於2017年碳排放量接近100億噸，居全球之首，排名第二及第三的美國及歐盟分別排放約50億噸及30多億噸（見圖2）；國家主席習近平去年9月22日在第75屆聯合國大會則表示，中國將採取更加有力的政策和舉措，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰頂，努力爭取2060年實現碳中和。

未來10年內地新能源比例由15%升至25%

廖啟華表示，瑞銀制定宏觀模型分析中國要達至上述減碳目標，指可以由GDP、每單位GDP能耗及每單位能耗需要排出多少碳等三項因素來決定：「第一項因素是GDP，國家對GDP目標肯定有嚴格要求，應該不能夠隨便犧牲；在此情况下，我們便要看第二項因素，怎樣降低每單位GDP能耗，中國經濟結構現時大概50%由消費貢獻、約40%屬工業型經濟，我們預期到2060年、即40年後，消費型經濟大概會佔GDP約70%，工業貢獻會降至20%，這樣的話便能降低GDP的能耗，因為工業的能源使用大概是消費的3至4倍，所以經濟轉型會對減碳帶來好的效果，而且不論在消費和工業型經濟，我們也可以降低它的能耗；第三項因素是每單位能耗需要排出多少碳，目前中國大概有15%的能源消費來自新能源，而目標是將該比率在2030年提升至25%，我們預測這是可以實現的，而且在2060年要達至碳中和的話，新能源佔比將要增至85%」。

發改委推廣綠色電力 風電較火電價高20%

目前煤、油、燃氣等石化能源在中國能源消費佔比仍高達85%，風電及太陽能等新能源則僅佔15%，廖啟華分析，後兩者的全國裝機量目標是由去年的500多吉瓦增加逾倍至2030年的逾1200吉瓦，才可以令它們在2030年佔能源消費比例上升至25%的要求，這對風電及太陽能營運商或設備供應商「未來10年成長的賽道打下非常好的基礎」；而且隨着技術水平的提升，今年開始風電及太陽能營運商在不需要政府補貼的情况，項目回報率仍可達8%至9%，預料可吸引不少國企及民企就此投資，引領內地電力行業向低碳的新能源轉型。

廖啟華表示，發改委今年以來積極推廣「綠色電力」，建造平台讓新能源發電公司及電力用戶可以直接交易，廣東省可口可樂公司於6月便與華潤電力（0836）旗下風電廠簽署直接購買電力的合同，電價較傳統電價高20%，他對於日後有關需求的增長非常樂觀：「一些跨國企業、甚至國企都有ESG（環境、社會與企業管理）要求，而且歐盟計劃在2023或24年開始向部分入口產品徵收碳關稅，美國也有可能推出類似政策，這會促使內地很多企業轉變能源結構，這對新能源的發展實屬正面。」

潤電上半年逾八成盈利 由可再生能源貢獻

華潤電力上周五已公布上半年業績，期內盈利按年增長12.7%至51.05億元，當中，可再生能源淨利潤勁升68.8%至44.65億元，淨利潤貢獻佔比高達84.9%。於6月底，潤電運營權益裝機容量為47063兆瓦，當中，火力發電運營權益裝機為32127兆瓦，佔比68.3%；風電、水電及光伏發電項目運營權益裝機容量共達14936兆瓦，佔比31.7%，較去年底上升5.8個百分點。

另外，潤電已核准或備案了約600兆瓦風電和22300兆瓦光伏項目，合共約22900兆瓦，其中，上半年向能源主管部門備案的光伏項目約16700兆瓦，創歷史新高；在未來五年（即十四五規劃期間），潤電目標是新增4000萬千瓦可再生能源裝機，預計至2025年底，可再生能源裝機佔比超過50%。

改造傳統火電機組 同樣可減碳

值得注意的是，華潤電力預計今年現金資本開支約為300億元，其中除了約232億元用於風電、光伏電站和水電站的建設外，亦有約45億元用於火電機組（包括燃煤和燃氣機組）的建設、約17.4億元用於已運營燃煤機組技術改造；約5.6億元用於煤礦的建設。由此可見，電力股現仍投資於火電機組，原因是優化火電機組亦可以減碳。

廖啟華表示：「首先，以煤炭來發電的話，生產的原理是把煤燒着，這會產生蒸氣，用蒸氣推動窩輪機來發電，有關蒸氣可以循環再用，冬天的時候可以供應到各家各戶，也可以用來工業生產，所以如果可以把煤電機組由純供電，轉變為同時生產熱和電的機組，就可以大大增加效能，每次燃煤排出的二氧化碳就更有價值。第二，可以把火電機組在發電前需要準備的時間縮短，這涉及啟動一個機組後，它需要多少時間才可以產生電力，原因是裝水燒煤產生蒸氣也是需要時間的，例如你在家中洗澡的熱水爐，若屬用煤氣的話，只要一開便有熱水了，但如果是電熱水爐的話，你可能要等10分鐘才有足夠熱水。」

東方電氣哈爾濱電氣留意周五業績

東方電氣主要經營模式是開發、設計、製造及銷售水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能等發電成套設備，以及提供相關工程承包服務，去年發電設備總產量按年上升30.4%至2488萬千瓦，營業額則增長13.5%至372.8億元人民幣，盈利勁升45.7%至18.6億元人民幣；至於哈爾濱電氣亦是內地規模最大發電設備製造商之一，發電設備年生產能力3000萬千瓦，去年營業額按年增長5.52%至237億元人民幣，惟轉盈為虧蝕728萬元人民幣。上述兩大電力設備股均將於本周五公布上半年業績，讀者可留意業績報告會否闡述內地火電機組更換升級帶來的商機。

新能源輸送予用家 須興建智能電網

另外，廖啟華表示，內地電力互聯網與智能電網的建造，也是值得留意的投資主題：「現在市場着眼點是放在發電端、即新能源，同時也放在用戶端、例如電動車，但是如果我們中間沒有智能電網把供應及需求連接起來的話，基本上我們怎麼去做供應、需求的改變也沒有用，因為電力根本不能夠輸送到用家，所以電網也有非常強大的系統升級需求，用一個比喻來說，智能電網便像控制鐵路系統的大腦，控制火車什麼時候開車或停車、在哪個站停站或過站、什麼時候需要多或少些火車，而隨着愈來愈多新能源及電動車的應用，我們對電腦系統的要求愈來愈高，所以整個智能電網亦需要改造。」

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