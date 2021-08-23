余偉文︰國安法有效穩港 增國際投資者信心

余偉文透露，港區國安法最初推出的時候，國際投資者對這一法律不夠了解，尚有疑問需要解答，但最近6個月，他們最關心的是如何更好抓住香港和內地市場的機遇，如何加強金融科技和綠色金融等新領域的發展。「他們其實在考慮調撥多一點的資源到香港，擴展這裏的生意。所以我看香港作為國際金融中心的地位應該是保持得非常好的。」

稱投資者多關心內地機遇

屢有外資撤出香港的傳言，余偉文在訪問中提到，他所接觸的投資者都看好香港的發展前景，事實和數字就是對不實言論最有力的反駁。數據顯示，港元匯率在過去一年保持走強態勢，約500億美元資金流入港元體系，並沒有大規模資本出走的迹象；香港銀行體系存款規模在2020年按年增長5.4%，今年上半年也保持穩定增長；私人銀行及私人財富管理業務的管理資產去年上升25%，且增長勢頭有望持續。

展望未來，「債券通」南向通和粵港澳大灣區跨境理財通有望成為香港和內地互聯互通新成員。余偉文稱，他們正跟內地金融管理部門研究最新詳情，希望能夠儘快推出。