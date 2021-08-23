耶倫挺鮑威爾連任聯儲局主席 拜登傳下月拍板

鮑威爾於2018年起出任聯儲局主席，任期為4年，明年屆滿。當時他獲前總統特朗普提名為主席，而他接替的正是不獲提名連任的耶倫。耶倫在2014年至2018年任聯儲局主席，當年她曾經提到，對未獲特朗普提名連任感到失望。而在拜登上台後，耶倫「重出江湖」獲委任為財長。

彭博報道，白宮一直在更廣泛尋找可能擔任聯儲局主席的候選人，顧問團隊一直在研究各候選人的公開演講和評論，特別關注他們對勞動力市場的看法。早前有報道指，現任聯儲局理事Lael Brainard是人選之一，她曾在美國財政部和白宮國家經濟委員會擔任高級官員。另外，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic亦是可能人選，他若果被青睞，將是首名黑人及同性戀者獲得聯儲局主席的提名。

不確定因素多 疫下難易帥

然而，變種病毒對經濟影響的不確定，可能令白宮對在危機期間更換聯儲局掌舵人持謹慎態度。而未來幾個月對於聯儲局來說相當關鍵，一來疫情給經濟復蘇的步伐帶來了更多不確定因素，二來聯儲局正在着手準備「收水」，減少買債。