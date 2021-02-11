HOME+獲嘉里物流入股

佔9.1%股權 加強物流聯繫

有別於HKTVmall、淘寶香港站等單一股東，HOME+結合了不同範疇股東。翻查資料，成立初期香港寬頻持50%股權，其次是持股40%的TVB（0511），鴻福堂（1446）則持股10%。

資料顯示，嘉里物流是在上月入股成為新股東，佔擴大後股本約9.1%，涉及股本金額1000萬元；入股完成後，香港寬頻持股量降至45.5%，TVB及鴻福堂則各佔36.4%及9.1%。

HOME+的股權結構一定程度上反映於業務合作上。例如香港寬頻本身已與TVB旗下OTT MyTVsuper設綑綁銷售，TVB亦擁有廣告資源，上周更透過注入這些「資源」，獲取另一網購平台「士多」的控股權；至於擁有自家店舖網絡的鴻福堂，則是HOME+的貨品提取點之一。

而嘉里物流與HOME+亦有合作，目前平台的中央速遞採用嘉里物流，稱貨品最快可於兩天內送達目的地。今次入股或意味雙方會進一步加強合作。

成立不足一年 與HKTVmall差距大

HOME+於去年11月成立，客戶及交易數量與主流平台仍有頗大距離。據集團披露，交易宗數由去年推出時每日約100宗，至今年2月增至700宗，單日最高達2000宗。目前平台已與超過500家商戶及品牌合作，為客戶提供約1萬件產品。