六大科企一年共捐逾2000億 新政下市值仍蒸發4萬億 學者︰交保護費後仍要監管

明報記者 葉翠

日前，騰訊宣布「共富」計劃連同先前計劃，合共捐贈1000億元人民幣，其創辦人馬化騰早在4月也承諾捐出77億美元，以協助鄉村地區脫貧。而近一年來，其他科企亦爭相捐贈，包括阿里巴巴創辦人馬雲以32.3億元人民幣位列福布斯中國慈善榜榜首；美團創辦人王興6月將5731.9萬股股票轉讓予旗下基金會，價值179億元，以推動教育與科研等公益事業；小米亦在7月將6.16億股公司B類股份捐予旗下兩個基金會，價值174億元；金額較少的有拼多多向浙江大學捐贈1億美元；字節跳動創辦人張一鳴也向其家鄉的教育基金捐贈5億元人民幣。

創辦人紛卸要職趨低調

除慷慨解囊外，這批科企創辦人的作風亦變得低調，馬雲、張一鳴及拼多多的黃崢已先後卸任董事長或行政總裁職務；騰訊的馬化騰雖然仍在任董事長兼行政總裁，但辭任了旗下「財付通」法定代表人；小米的雷軍仍任董事長兼行政總裁，但已卸任旗下天星銀行董事長；至於王興，早前曾被指借詩反諷政府，據報遭約談警告要保持低調，結果這名「大嘴」自5月起沒有再更新其社交平台。

專家：涉數據安全 破財未必擋災

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，騰訊在內地政策推出後隨即作巨額捐贈，容易令外界聯想企業欲借「交保護費」來免受內地監管打擊。惟有關科企的監管涉及重要的數據安全問題，並非單以錢便能解決的問題，料內地也不會就此放它們一馬，即使捐了錢，監管仍會陸續有來。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則認為，內地要求科技巨擘作出捐獻，一來是配合社會主義的大方向，企業被認為是時候負上更多社會責任；二來是向內地政府表忠，表達就算企業規模有多大，最終也要受制於政府的意思。關又稱，內地政府要施壓的話，就算是科技巨擘，也只會一視同仁。

科企破財為擋災，但今年以來ATMX的市值仍蒸發千億以至萬億元。當中以阿里巴巴為監管風暴的風眼，今年以來市值蒸發逾1.6萬億元。