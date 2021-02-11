樓價不納CPI被指不合時宜

住屋成本（包括租金及住宅維修開支），在許多國家以不同的權重計入通脹指數。在美國，住屋成本的權重高達40%以上，而歐元區則低至6.5%，不過住屋成本並不計算樓價本身。《人口大逆轉》（The Great Demographic Reversal）作者之一Manoj Pradhan表示，關於通脹數據是否合理反映現實情况的爭論將愈來愈多，如果樓價升幅未能反映於消費者物價指數（CPI），那麼經濟很有可能過熱。

分析：倘納CPI 央行要收緊貨幣政策

去年樓價飈升23%的新西蘭，其政府在年初要求該國央行考慮利率水平對樓價的影響。歐洲央行早前進行的策略檢討，也要求評估樓價對生活成本上升的影響。美國財長耶倫亦憂慮到樓價上漲會為首次置業或低收入家庭帶來壓力。

經濟師將樓價剔出CPI，是因為對於很多人來說，置業可能是一輩子一次的事，又或是一種投資，並這並非日常的消費。一般來說，消耗品才是通脹指數的計算目標。部分分析認為，若將樓價納入CPI，可能會導致指數大幅飈升，令央行承受大幅收緊貨幣政策的壓力，尤其不利於當前的經濟復蘇。

部分分析認為，若貨幣政策顯著收緊，將進一步打擊樓市供應，令樓價不跌反升。喬治華盛頓大學（George Washington University）教授Danny Leipziger認為，通過央行職權以外的措施，包括提高資本利得稅及增加住宅供應等，能更有效地為樓市降溫。

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