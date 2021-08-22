央行放水 環球樓價升勢30年最勁

資料來源：金融時報、福布斯、路透社

普遍分析認為，利率處於歷史低位、消費者在居家防疫期間減少開支令儲蓄累積，以至在家工作對住宅空間的需求增加，都觸發置業的需求。達拉斯聯儲銀行高級經濟學家馬丁內斯-加西亞（Enrique Martínez-García）稱，一些國家出現「住宅樓市熱」，歸因於疫情期間的財政及貨幣刺激措施。

有「全球央行之母」之稱的國際清算銀行（BIS）貨幣和經濟部門負責人博里奧（Claudio Borio）稱，當經濟活動疲軟，極其寬鬆的金融條件及創紀錄的低利率，推動樓價急升。多國政府向商界提供的薪酬援助等，保障了很多家庭的收入，部分家庭將累積的儲蓄分配給房地產市場。

評級機構Scope Ratings經濟學家普萊斯納（Mathias Pleissner）表示，強烈的置業需求，加上住宅供應緊張及建築成本上漲，令樓價升勢加劇。

由於全球供應鏈受壓，鋼材、銅等建築材料亦價格上漲。美國房地產經紀協會（NAR）數據顯示，美國二手樓價格中位數在次季按年升22.9%至357,900美元（約279萬港元）創新高。英國、新西蘭、加拿大等地的樓價亦繼續強勁增長。加拿大豐業銀行（Scotiabank）經濟學家豪斯（Brett House）警告，樓市結構供需失衡，未來數月情况仍會持續。

業主感身家漲增消費 短期利經濟

博里奧稱，短期來說，樓價上漲對經濟有利，因為業主有感自己的資產價值上漲，財富增加，進而增加消費。但若樓價繼續上漲，這升勢最終可能無以為繼，尤其是在信貸急速擴張的情况下，經濟形勢可能逆轉。

OECD成員國的平均樓價升幅，已高於民眾收入增長，使樓價愈來愈難以負擔。牛津經濟研究所（Oxford Economics）首席經濟學家斯萊特（Adam Slater）表示，與長期趨勢相比，發達經濟體房地產價值被高估約10%，不過樓市泡沫的情况遠不及金融海嘯爆發前。他指出，信貸增長仍低於2006至2007年間，當前多數發達國家的家庭負債都低於金融海嘯前，反映按揭違約風險仍相對較低。環球主要央行汲取了金融海嘯的教訓，對樓市泡沫更為警惕。

美國銀行經濟學家Aditya Bhave指出，世界各地的政策制定者已敏銳地意識到住屋政策的風險，與金融海嘯前相比，市場陷入危機的可能性降低。

按揭息將升 樓價升勢料放緩

部分分析指出，樓市泡沫的定義，是指沒有基本面支持的住宅需求。此輪樓價升勢，基本上是由廉價按揭貸款的基本面，以及住宅供應限制所推動，因此樓市並未存在嚴重泡沫。當市場預期通脹加劇，而聯儲局等央行準備採取行動壓抑通脹，按揭貸款利率將會上升。

雖然聯儲局調整短期利率的傳統工具，對按揭貸款利率的影響不大，不過其量寬舉措購入了大量抵押貸款，壓抑了按揭貸款利率。隨着聯儲局收水在即，按揭利率將在低位回升。一些分析亦認為，部分推高樓價的因素只屬暫時，當政府的稅務優惠終結，而與疫情相關的供應鏈瓶頸在稍後緩解，樓價升勢將會放緩。

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