幣安：所有用戶即日起須身分驗證

即日至10月19日分階段進行

幣安表示，相關更新措施由即日至今年10月19日分階段進行，以減少對用戶的干擾。事實上，以往透過幣安平台交易，僅限制大筆交易時才需要驗證身分；但現時大部分交易亦需要先提供身分證、車牌或護照驗證身分。幣安CEO趙長鵬表示，公司旨在強化與監管機構合作，提高全球交易標準，打擊不法分子。

今年以來，包括美國財政部長耶倫及歐洲央行行長拉加德等政府官員，先後表達對虛幣「洗錢」風險的擔憂。荷蘭央行本月16日指出，幣安在今年7月間，一共處理價值4.55億美元（約35.49億港元）的現貨交易，違反當地反洗錢和反恐融資法。

另日前美媒《CNBC》引述加拿大虛幣交易員Fawaz Ahmed指出，幣安系統於今年5月19日「死機」，拖累他有1個小時未能「操盤」而損失約600萬美元，目前已向幣安提出補償。據稱，比特幣（Bitcoin）及以太幣（ETH）當天出現自2020年3月以來最大單日跌幅，整個虛幣市場約損失近1萬億美元。