英偉達購Arm 英監管機構調查

英偉達股價周五反升5%

根據CMA報告指出，當局憂慮一旦完成合併，或會增加英偉達的市場壟斷地位，給予公司能力和動機通過其對手的競爭，可能扼殺數據中心、遊戲、物聯網和自動車等多個市場的創新和競爭。雖然英偉達曾提出一項補救措施，但未能有效說服當局、緩解其擔憂，故認為有需要推進至第二階段深入調查。

CMA表示，已經將針對這個交易的初步調查結果報告，給予英國文化大臣道頓（Oliver Dowden）。市場認為，隨着調查時間拉長，英偉達是次收購或面臨更大的否決風險，但另一方面也可以為該公司爭取更多時間進行談判。去年9月，英偉達宣布以400億美元（約3120億港元）收購軟銀（Softbank）持有的Arm，擴大其半導體市場的版圖。

此前，彭博曾引述消息人士報道，英國當局以潛在國家安全風險為理，拒絕批准英偉達收購Arm。不過，若兩家公司願意讓步，仍有望獲得批准。當時有英偉達的競爭對手已經表示，一旦是次交易告吹，將準備投資Arm以幫助其繼續獨立運營。