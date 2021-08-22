Jackson Hole央行年會改視像進行

原定部分實體部分視像形式舉行

今年央行年會原定以部分實體、部分視像形式舉行，最新決定改為全視像形式，是連續第二年以如此方式舉行。堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）表示，對於健康情况令年會未能如計劃般實體舉行感失望，但會議來賓及提頓縣社區的安全是首要考慮。

聯儲局目前每月至少買債1200億美元，外界關注聯儲局會否在該央行年會公布何時減買債。被外界視為「鷹派」的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）上周五表示，若Delta變種病毒持續蔓延，損害經濟進展，他對於調整其收水宜早不宜遲的觀點，持開放態度。卡普蘭稱，若變種病毒疫情持續很久，或疫情發展變化，變得更具挑戰性而開始影響需求，他必須保持敏捷、開放的態度，避免僵化，他便會考慮有關情况，並將相應調整其觀點。

鷹派行長：視乎變種病毒調整觀點

被視為「鴿派」的明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利（Neel Kashkari）接受電台訪問時亦表示，如果Delta變種病毒繼續廣泛傳播、繼續讓人們對重返就業市場抱持謹慎態度，或者該變種病毒減慢了招聘進展，他會重新考慮是否合適時機落實減買債，抑或應有多一些耐性。