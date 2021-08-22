中概股做好 分析：恒指技術超賣或反彈

微軟（美：MSFT）宣布旗下的企業版Office 365及Microsoft 365將加價，明年3月起生效，股價上周五升2.56%，報304.36美元。facebook（美：FB）升1.2%，蘋果（美：AAPL）升1.02%。

港股ADR方面，獲批准推出A股指數期貨合約的港交所（0388），ADR股價比港股收市價升2.85%，阿里巴巴（9988）ADR卻跌2.58%。

美前財長：中國市場「風險更高」

美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）認為，中國內地政府對諸多行業大力整頓，中國市場對投資者而言是「風險更高的環境」，他接受彭博電視節目訪問時稱，外國投資者投資中國市場的風險正上升，投資者感憂慮是合理，「當環境的風險更高，人們會要求更高回報」。

此外，彭博報道指，內地互聯網巨頭股價持續下跌，基金經理紛紛離場，以躲避監管措施的風險「暗礁」。報道引述石壁投資管理（香港）董事總經理區偉志表示，投資者需重新考慮投資中國的理由和風險，區偉志上月已賣清其內地科技股持倉，且在一兩周前對該板塊增加了空頭頭寸。報道亦引述內地機構華泰柏瑞基金經理何琦認為，「目前（內地科技股）可能還沒到底部，監管下一些公司的商業模式等會否有改變還不能確定」。

連敬涵：內地加強監管 恒指或見23000點

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，市場關注本周內地會否再傳監管消息，恐限制恒指技術反彈的幅度。上周國家主席習近平提出「共同富裕」，連相信這是長遠政策，大型科企股將有機會要「讓利」，並非時候追逐投資相關股份，若內地續傳出不同行業的監管消息，而大行報告料中央將向個別科企徵收額外企業稅成真，且有細節出爐，不排除恒指年內見23,000點。