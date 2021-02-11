Wetland Seasons Bay首輪302伙沽清 最大手買家近3000萬掃4伙 最快今加推

明報記者 甘潔瑩

早前收到逾1萬票認購登記的Wetland Seasons Bay第1期，昨日正式開售，發展商分兩組進行揀樓，A組大手客率先揀樓，該組買家需至少購買兩伙、及不多於5伙單位，據悉，該時段共售出27伙，其中最大手買家以約2966.7萬元購入4伙。

發展商部署本周次輪認購

至於B組一般買家最多可購入兩伙，市場消息指出，截至昨日下午6時30分，以價單形式推售的302伙，已全數沽清，而最後的籌號為450號，意味尚有不少準買家未能購入單位，發展商擬於今日加推，部署在本周進行次輪認購。

屯門帝御系列昨共售7伙

另一方面，恒地（0012）旗下屯門青山灣新盤帝御系列，昨日共售出7伙，當中6伙為特色戶，其中一個售出的單位為3期帝御．嵐天7座2樓21室，實用面積322方呎，1房連衣帽間間隔，附設平台128方呎，成交價580.48萬元，實用呎價18,027元。

二手樓價持續攀升，上車屋苑沙田第一城2房戶做價再創新高。市場消息指出，屋苑2座中高層D室，屬實用327方呎2房戶，最新以640萬元易手，實呎19,572元，成交價創同類單位歷史新高。

沙田第一城2房640萬易手

翻查資料，沙田第一城同類型單位1座中層H室，實用327方呎，在2019年4月以630萬元易手，為同類單位成交價最高的單位，換言之，上述成交較舊紀錄高10萬元或1.6%。原業主在2013年1月以339萬元購入單位，持貨逾8年，帳面獲利301萬元或89%。

將軍澳中心3房售1750萬

另將軍澳中心一個3房海景戶，以高於市價易手。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，有關單位為13座中層A室，實用面積905方呎，3房1套連儲物室間隔，享海景，成交價1750萬元，實呎19,337元。

翻查資料，同類型單位13座高層A室，實用同為905方呎，在今年6月以1,680萬元易手，實呎18,564元，新成交單位樓層較此成交低，但成交價高70萬元，即此類單位在約2個月內升約4%。原業主2016年5月以955萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利795萬元，物業期內升值83%。