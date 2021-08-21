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2021年8月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港交所獲批A股期貨 10月中面世 與星A50期貨對撼 歐冠昇：投資者需求大
李寧信義玻璃招行染藍 恒指成分股增至60隻
連串監管打擊投資氣氛 恒指見今年低位
官媒籲完善線上醫療系統 互聯網醫藥股急挫
彭博：恒大與越地洽談 出售港總部大樓
Uber收購本地Call的平台HKTaxi 擁逾7萬的士司機 業界料將壟斷市場
的士司機：車資延兩周「落袋」 缺誘因加入Uber
中企赴美上市 傳數據須交第三方監管
一田：消費券帶動百貨業務錄雙位數升幅
煤氣上半年純利增近六成
新創建近19億售合營公司兩成權益
潤電半年核心多賺19% 中期息增一成
Tesla預告打造重複任務機械人 加大押注AI技術 馬斯克：長遠助解勞動力短缺
美第二大按揭機構擬接受比特幣供樓
兩軟件加價 微軟股價創新高
醫思COO過檔小輪做總經理
OASIS一房價撲千萬 創同類新高 良景邨迷你戶呎售逾1.5萬 屯門已補價公屋最貴
CCL破頂後回軟 四大指數本周齊跌
新地西九商業地王發展獲開綠燈
新世界放售美孚一籃子商舖 叫價5.5億
港鐵暫無計劃參與競投政府項目
薈藍次輪沽33伙 佔可售單位三成
陸振球：生於亂世 香港樓價卻創新高？
周末睇樓好去處
薈藍主打細單位 高層擁藍巴勒海景
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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