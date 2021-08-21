薈藍次輪沽33伙 佔可售單位三成

薈藍首輪大賣，次輪推售109伙，折實價約409.6萬至544.3萬元，開售前累收約1282票，惟昨晚發售以高層為主，加上個別單位提價（個別最高折實呎價2.62萬元），令次輪銷情放慢。消息稱項目即晚售出33個單位，若連同首輪售出之143伙，樓盤一周內共售176伙，佔整體單位總數320伙約55%，套現逾8億元。

Wetland Seasons Bay今開賣 收逾萬票

此外，新地Wetland Seasons Bay第1期今日將發售首輪350伙，包括302伙以價單形式發售，以及48伙招標，項目共收10,185票，超額認購近33倍。而同系沙田多石街瓏珀山1期，昨以招標形式售出一伙，屬本月首宗成交，單位為Queen Tower 1的8樓C室，實用1218方呎，成交價2246.875萬元、實呎18,447元。

尚珩四房呎售2.09萬 全盤61伙沽清

新界豪宅持續具承接力，2017年10月首度推出、總共提供61伙，香港興業（0480）和南豐合作的沙田九肚麗坪路尚珩，昨售出項目最後一伙，為1座2樓B室，實用1971方呎、四房雙套間隔，連車位成交價4138.8萬元，實呎20,998元，買家成交期90天。另早前公布落實拆卸重建的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊III，再有買家取消交易；包括實用991方呎第1A座51樓A室，原於6月20日以2939.1萬元售出，新近終止交易；另8B座41樓E室，實用475方呎，原於6月5日以1051.5萬元售出，亦已終止買賣合約。樓盤7月公布拆卸重建後，迄今錄8宗取消交易個案。