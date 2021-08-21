港鐵暫無計劃參與競投政府項目

此外，將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」，自去年8月投入服務，開業將近一年，商舖已接近全數租出。鄧智輝稱，商場目前出租率高達95%，商場以民生服務設施及商舖為主，其中餐飲及服務的商戶佔約一半。

日出康城商場出租率達95%

鄧智輝續稱，港鐵旗下另兩個全新地區商場，黃竹坑港島南岸「THE SOUTHSIDE」、大圍「圍方 The Wai」預計同於2023年落成，目前兩個商場正在招租，洽商的準租戶中，以租用面積較大的超市、娛樂設施、酒樓等為主，稍後將可落實預租個案。

港島南岸大圍商場料2023年落成

談及與新世界（0017）合作的大圍站柏傲莊III，兩幢住宅因部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，須拆卸重建，鄧智輝表示，正就拆卸工程進行評估，確保拆卸工程期間鐵路服務不受影響。