新世界放售美孚一籃子商舖 叫價5.5億

換言之，若以該批物業現放售意向價約5.5億元計，意向呎價即約6449元。

涉28舖逾8.5萬呎 意向呎價6449元

資料顯示，新世界持有上述一批物業已超過半世紀，現時全數商舖均已租出，每月租金收入約140萬元，若以放售價5.5億元計算，料新買家可享租金回報約3.1厘。

此外，已故「舖王」鄧成波的家族成員，早前分別以逾22.42億、及逾6.95億元售出的屯門東亞紗廠工業大廈第1期全幢、以及粉嶺安樂門街勉勵龍中心全幢工廈，買家分別以MAN TUNG TRANSPORTATION COMPANY LIMITED及潤聲置業有限公司作登記，兩公司董事包括張廣齡及林暉等，兩者均為華潤物流相關人士。

華潤物流近30億購舖王家族兩工廈

另一方面，民生舖獲投資者入市。據土地註冊處資料顯示，葵涌廣場地下單號舖，建築面積約760方呎，本月中以2522.8萬元售出、呎價約33,195元，買家維特生有限公司（VITAZEN COMPANY LIMITED），公司董事包括維特健靈董事長陳曦齡、其丈夫謝德富及兒子謝天澤。原業主於2007年以1500萬元購入，現帳面獲利1022.8萬元，物業14年間升值約68%。