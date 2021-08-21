新地西九商業地王發展獲開綠燈

新地表示，歡迎城規會的決定，將盡快提交建築圖則以便全面展開工程，為香港打造另一別具特色的地標式交通導向綜合項目，成為香港、以至大灣區的國際級商業樞紐，西九龍區的全新城市核心。

稱將盡快提交建築圖則以開展工程

新地強調，項目可促進商貿和旅遊觀光發展，亦會與附近的西九龍文化區締造協同效應，營造更理想的社區，而項目不單提供嶄新設計概念的甲級寫字樓和零售設施，更設有優質綠化公共空間及步道。據城規會文件顯示，整個項目以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，2幢商廈各再細分為T1A、T1B、T2A及T2B座，其中T1A座的高度由159米（主水平基準上‧下同）減41米或26%至118米，而T1B座由159米減11米或7%至148米。

兩幢商廈高度削7%至26%不等

與此同時，T2A座由110米減9米或8%至101米、T2B座則由135米減13米或近10%至122米。雖然商廈高度下調，但寫字樓總樓面面積仍維持在256.18萬方呎，另設60.28萬方呎零售樓面，總樓面涉316.46萬方呎。

寫字樓及零售總樓面逾316萬呎

此外，修訂方案將寫字樓的樓層高度基本定為4.2米，不設特別樓層，新地同時將建築物形態，由原本的不規則斜立面式設計的「鑽石形」，改為較工整的花瓣形狀設計，希望藉此減少對山脊線的景觀影響。

可留意的是，新發展方案亦提高休憩用地及綠化空間至9.15萬方呎。修訂方案新增對公眾開放的免費天台戶外觀景台，讓公眾可欣賞香港島和維港景色，連同原本擬議的兩個公眾觀景台，項目總共會提供3個公眾觀景台。

項目亦設有全長1.5公里的「西九花園綠徑」，將油尖旺以至大角嘴一帶，與西九龍高鐵站上蓋、西九文化區連繫起來，令新舊社區進一步融合。