CCL破頂後回軟 四大指數本周齊跌

事實上，CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣終止3周連升。與此同時，反映豪宅樓價走勢的CCL（大型單位）報190.83點，上周創新高後跌0.60%，結束5周連升。

按周跌0.49% 仍為歷史第三高

不過，樓價跌幅卻屬輕微，CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位），仍為歷史第三高紀錄，CCL（大型單位）則為歷史第五高。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價破頂後，用家追價意願稍下降，令二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位爭持一段時間。

分區方面，新界東CCL Mass報204.23點，按周升1.18%，距離自己歷史高位2.20%；新界西CCL Mass報174.60點，兩周創新高後下跌1.80%，結束3周連升。

四大分區樓價 本周僅新界東升

至於市區，港島CCL Mass報197.05點，按周跌0.48%，結束3周連升，距離自己歷史高位1.10%；九龍CCL Mass報187.85點，上周創新高後跌0.56%，同樣結束3周連升。