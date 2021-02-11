OASIS一房價撲千萬 創同類新高 良景邨迷你戶呎售逾1.5萬 屯門已補價公屋最貴

明報記者 盧浩鏘

OASIS KAI TAK 新創1房售價新高紀錄單位，為第1座高層E室，中原分行經理施嘉倫表示，單位實用面積約360方呎，新近以950萬元易手、實呎26,389元，成交價貴絕OASIS KAI TAK的1房戶，新買家為外區換樓客，原業主於2018年2月以835.7萬元一手購入，帳面獲利約114.3萬元或14%。

翻查資料，屋苑對上的1房成交價紀錄，於今年6月錄得，由5座中層D室所創，實用面積365方呎，以869.8萬元成交，實呎約23,830元，即新紀錄再推高約80.2萬元或9.2%。

晴碧花園3房連套戶985萬售

事實上，二手破頂潮亦出現於公屋市場。代理消息指出，屯門良景邨良偉樓高層25室易手，實用面積153方呎，屬開放式間隔，在自由市場以約240萬元成交（已補地價）、實呎15,686元，呎價創屯門已補地價公屋新高。

上述單位原業主於2018年5月以215萬元購入，持貨滿3年，當時單位以實呎14,052元售出（已補地價），亦一度創出屯門區已補地價公屋新高呎價紀錄，帳面賺25萬元或12%。

此外，沙田晴碧花園近日亦錄破頂成交，中原區域營業董事黎宗文表示，晴碧花園1座低層F室，實用面積675方呎，3房連套房間隔，以985萬元（已補地價）易手、實呎14,593元，創屋苑二手成交價新高；原業主1997年以306萬元購入，帳面獲利約679萬元或2.2倍。

雅景臺3房 16年賺2.5倍

另馬鞍山雅景臺錄業主移民賣樓套現個案，美聯高級分區營業經理陳少鴻稱，雅景臺2座低層C室新近易手，實用面積656方呎3房連套房間隔，原業主叫價868萬元，經議價微減5.2萬元後，以862.8萬元成交，實呎約13,152元。

據悉，原業主因移民而賣樓套現，新買家為同區換樓客；原業主2005年4月以約248萬元購入，帳面賺614.8萬元或約2.5倍。