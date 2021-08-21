兩軟件加價 微軟股價創新高

憂變種病毒礙復蘇 資金湧科技股

投資者憂慮Delta變種病毒拖慢經濟復蘇，資金流入科技股，微軟、蘋果（美：AAPL）及企業軟件巨頭Salesforce（美：CRM）早段在道指領漲，以科技股為主的納指早段升約1%。

股價繫於復蘇前景的波音（美：BA）及重型機械生產商Caterpillar（美：CAT）股價早段下滑。國際油價繼續偏軟。

彭博：Google曾研收購Epic

彭博社報道，最新解密的法庭文件顯示，《堡壘之夜》（Fortnite）開發商Epic Games指控Google（美：GOOG）曾計劃收購騰訊（0700）持有的Epic股權，又或聯同騰訊全面收購Epic，以阻止Epic繞過旗下應用程式商店Google Play，在安卓平台推出《堡壘之夜》。Epic正控告蘋果及Google向軟件開發商收取巨額佣金。

此外，路透社引述知情人士稱，軟銀集團（日：9984）透過高盛（美：GS），配售其持有的1140萬股美國外賣配送平台DoorDash（美：DASH）股票，套現約22億美元（172億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]