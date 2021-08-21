美第二大按揭機構擬接受比特幣供樓

消息刺激比特幣升逾6%

UWMC在批發渠道經營業務，旗下有很多經紀商為客戶安排按揭。該公司於今年1月，透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在美國掛牌上市，其按揭貸款規模在美國僅次於Quicken Loans。截至次季末，美國全國的房屋按揭貸款餘額達10.44萬億美元。暫未知UWMC是否計劃持有其收受的比特幣，又或在交易過程兌換成法定貨幣。

正研接受其他虛擬幣可行性

此外，「虛擬貨幣交易所第一股」Coinbase（美︰COIN）公布，董事會已授權將價值5億美元的虛擬貨幣，併入資產負債表。Coinbase行政總裁Brian Armstrong表示，該公司還將把10%的季度利潤投資於虛擬貨幣。

Coinbase表示，計劃以虛擬貨幣經營更多業務，包括投資以太幣、權益證明（Proof of Stake , PoS）及去中心化代幣等。

該公司表示，對虛擬貨幣經濟抱有信心，預期未來的經濟活動，包括買賣及支出，都將建立在虛擬貨幣資產的基礎上。Coinbase股價早段升逾3%。

（綜合報道）

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