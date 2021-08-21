美第二大按揭機構擬接受比特幣供樓

【明報專訊】美國第二大按揭貸款機構United Wholesale Mortgage（美：UWMC）公布，計劃今年第三季起，讓美國置業人士可選擇以比特幣供樓，成為全美首家接受虛擬貨幣支付的按揭機構。受此消息刺激，比特幣價格昨升逾6%，升穿4.8萬美元。該按揭貸款機構正評估接受以太幣等其他虛擬貨幣的可行性。主要虛擬貨幣價格昨普遍上漲，以太幣升逾7%，逼近3300美元。
消息刺激比特幣升逾6%
UWMC在批發渠道經營業務，旗下有很多經紀商為客戶安排按揭。該公司於今年1月，透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，在美國掛牌上市，其按揭貸款規模在美國僅次於Quicken Loans。截至次季末，美國全國的房屋按揭貸款餘額達10.44萬億美元。暫未知UWMC是否計劃持有其收受的比特幣，又或在交易過程兌換成法定貨幣。
正研接受其他虛擬幣可行性
此外，「虛擬貨幣交易所第一股」Coinbase（美︰COIN）公布，董事會已授權將價值5億美元的虛擬貨幣，併入資產負債表。Coinbase行政總裁Brian Armstrong表示，該公司還將把10%的季度利潤投資於虛擬貨幣。
Coinbase表示，計劃以虛擬貨幣經營更多業務，包括投資以太幣、權益證明（Proof of Stake , PoS）及去中心化代幣等。
該公司表示，對虛擬貨幣經濟抱有信心，預期未來的經濟活動，包括買賣及支出，都將建立在虛擬貨幣資產的基礎上。Coinbase股價早段升逾3%。