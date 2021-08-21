Tesla預告打造重複任務機械人 加大押注AI技術 馬斯克：長遠助解勞動力短缺

馬斯克預計，特斯拉機械人原型將於明年某個時候完成，因此在「人工智能日」的活動，特斯拉只能找工作人員穿上緊身衣扮機械人，在台上手舞足蹈。這機械人項目的內部代號為「Optimus」（拉丁語「最好」的意思）。馬斯克笑稱它是「Optimus Subprime」。Subprime原指次級貸款，而馬斯克的玩笑，是要將這機械人項目與變形金剛的博派領袖Optimus Prime（柯博文）聯繫起來。

配備FSD自動駕駛電腦系統等

據特斯拉的介紹，這款機械人身高5呎8吋，重125磅，並以一個屏幕充當面部，用以展示重要資訊。這款機械人將配備特斯拉的FSD自動駕駛電腦系統及大量鏡頭，並用上特斯拉廠房使用的自動化機械技術，以及自動駕駛輔助系統的一些軟件和硬件，例如傳感器及晶片。它的行走速度為每小時8公里，可負重45磅，並舉起150磅重物。

根據特斯拉網站及馬斯克的介紹，這款機械人可穿梭於人類世界，參與「危險、重複或無聊的任務」。馬斯克預言，體力勞動在未來是一種選擇，喜歡的話可以繼續做，但也可交由機械人代勞。他說，如果機械人代替人類工作，處理目前只有人類才能完成的重複任務，它有機會透過降低勞動力成本，改變全球經濟。

指或降勞動力成本 改變全球經濟

以往曾多次透露對人工智能失控感到恐懼的馬斯克稱，這機械人的性格設定為「友好」，必要時用家可跑開躲避它，又或以力量壓倒它，但希望這不會發生。

馬斯克指出，這款機械人並非用於協助特斯拉生產，不過由於特斯拉開發的技術適用於機械人，因此製造機械人是合理的發展。人工智能技術是特斯拉研發更先進的輔助駕駛功能、最終打造出完全自動駕駛汽車的核心。

馬斯克稱，特斯拉可說是全球最大的機械人公司，因為電動車本身就是有車輪的半智能機械人，把它變成人形符合邏輯。

展示超級運算晶片DI

但馬斯克有很多奇思妙想尚未實現，例如在2019年4月的「自動駕駛日」活動，馬斯克曾預言到2020年，會有100萬輛自動駕駛的特斯拉「機械人的士」上路，但這尚未實現。2016年10月，馬斯克在洛杉磯環球影城宣傳一款名為太陽能屋頂的產品。這款屋頂瓦片是高性能的光伏系統，可像傳統瓦片一樣鋪上屋頂，但最終只是一個設計概念。其他尚未實現的構想，還包括太陽能超級充電網絡、電池自動交換站、蛇形機械充電器等。馬斯克也警告，機械人項目不一定行得通。

特斯拉在今次發布會又展示了一些超級電腦技術，包括超級運算晶片DI，作為特斯拉 Dojo（道場）超級電腦的一部分，有望成為最快的人工智能訓練系統，預計可於明年投入運作。

（綜合報道）

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