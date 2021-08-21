一田：消費券帶動百貨業務錄雙位數升幅

超市銷售較去年微跌

黃思麗表示，由於去年新冠疫情爆發時，市民蜂擁搶購日常用品，導致一田期內整體銷情高企，拉高同比基數，集團今年首半年超市生意額按年有所回落，而對比2019年則已重錄升幅；百貨板塊持續受壓，維持下跌趨勢。

她續稱，近期貨運價格較正常水平上漲四倍至五倍，成本大幅增加，相信全年純利或會受到影響，由於集團今年有部分時間關閉荃灣、大埔等兩間分店進行全面翻新，對整體銷售額亦有所影響，預計全年整體超市銷售額將錄得跌幅。

一田百貨由即日起至9月2日，舉辦「一田清酒祭」，提供逾300款清酒供客人選購，同時推出「AI味覺判定遊戲」，協助客人挑選最適合自己口味的清酒。

推第二期消費券優惠

此外，為迎接第二期消費券發放，一田加推購物優惠，包括購買1000元現金券，即送120元優惠券。

另在9月1日至10月10日期間，逢周五至日及公眾假期，憑銀聯卡於一田超市即日單一消費滿500元或以上，或於一田百貨即日單一消費滿1000元或以上，即可獲贈高達10%回贈。