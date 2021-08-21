中企赴美上市 傳數據須交第三方監管

內地監管機構或最快9月決定

報道指出，有監管機構認為，負責掌管海外上市企業數據的第三方信息安全公司，最好由國家支持，以限制海外上市企業將中國境內數據傳送到海外的可能性。

分析：可緩解破壞國安擔憂

分析指此舉將緩解中國政府對一些中國公司可能將數據交給外國實體並破壞國家安全的擔憂。

有關內地監管機構對中資企業海外上市可能引起數據流出的憂慮，最顯著的是月前到美國上市的滴滴出行（美：DIDI），公司在掛牌前夕已遭舉報，至上市後更迅速遭網信辦裁定數據處理不當，要求應用程式全面下架，其後傳出公司在上市前已遭監管機構約談，惟未有理會勸阻維持到美國上市。

除中方外，美國亦開始關注中資企業赴美上市構成風險，例如早前內地推出「雙減」政策變相封殺內地補習股，令多隻美國上市中概股股價腰斬，一度傳出美國暫緩中資公司上市，其後又傳出美國證交會（SEC）要求申請在美上市的中資企業，需要明確披露公司的數據管理政策及涉及的政策風險。